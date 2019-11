Social Crisis Plan: Relato na e di dos aña di fayecimento di e dos angelito y articulo di tratado di mucha

di awe ta nos futuro di mañan y hunto como un comunidad nos por pone como meta pa proteha tur nos muchanan di tur forma di abuso y negligencia pa asina nan por crece y bira adultonan saludabel y emocionalmente stabil.

Ultimo desaroyonan ta indica cu implementacion di e 31 proyectonan bou capa di Sociaal Crisisplan (SCP) gradualmente ta dunando su frutonan importante manera ampliacion di capacidad y expansion di servicionan social di diferente fundacionnan y departamentonan di gobierno. Asina mes, comunidad ainda ta ser confronta cu incidentenan lamentabel cu ta duna señal cu mester sigui traha diligentemente pa yega na cambionan cu ta necesario. Un di proyectonan importante ta esun unda tur e sectornan ta trahando hunto pa yega na un protocol pa implementacion di e ley di codigo di siguridad pa menornan. E codigo di siguridad aki lo haci raportahe di incidentenan y sospecho di abuso di menor obligatario pa tur profesionalnan. Tambe lo implementa un sistema di registro central cu tur departamento concerni lo atende cu casonan di abuso y negligencia na un forma hopi mas lihe y eficiente.

Abuso di mucha ta algo cu nos no por tolera ni acepta y a bira tempo pa nos no bira wak otro banda, sino enfrenta esaki. Si abo conoce of sa di un caso di abuso di mucha no keda keto, pero kibra e silencio. Yama pa conseho of ayudo si bo ta sospecha abuso of negligencia di menor na 5881010 pa haya mas informacion na Bureau Sostenemi cu ta e meldpunt oficial. Paso tur mucha tin e derecho di proteccion y amor. E bienestar y siguridad di nos muchanan ta

e responsabilidad di nos tur.

Pa mas informacion tocante Sociaal Crisis Plan por tuma contacto na 5281100 of por bishita nos Facebook page @scparuba.

November 28, 2019.