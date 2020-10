Sociaal Crisisplan: ‘Instancianan social hayando sosten despues di 30 aña sin haya atencion cu nan tabata mester’

Durante un rueda di prensa diabierna cu a pasa, vocero di Sociaal Crisisplan, Twyma van der Biezen a enfatisa cu ta importante pa comparti cu e comunidad di Aruba e ultimo desaroyonan di Sociaal Crisisplan pa asina tur hende ta bon informa.

Sociaal Crisisplan ta admiti cu hopi cos por pasa hopi mas lihe, pero locual Sociaal Crisisplan a haya pa haci den 2 aña a logra na un nivel di legislacion y diferente proyectonan, a corto plaso a mira listanan di espera baha y hopi cos positivo. “Nos a wak cu hopi profesionalnan a drenta den servicio pa asina yuda e instancianan cu pa casi 30 aña no a haya e ayudo y atencion cu nan tabata tin mester”, vocero di Sociaal Crisisplan Twyma van der Biezen ta expresa. Sociaal Crisisplan ta haciendo hopi trabao, y pa locual ta trata e topico di abuso di mucha, Sociaal Crisisplan ta traha cu datos oficial, cual no tin hopi, pero ta traha cu locual cu tin.

Locual e datos ta indica ta cu mester cuminsa accepta cu pa combati e problema di abuso di mucha

ta pa presta mas atencion riba e seno familiar. “Nos ta papiando akinan di dos di cada tres mucha cu ta wordo abusa conoce e abusador. Sea ta famia directo, of ta conoci di famia”, sra. van der Biezen ta splica. E ta sigui bisa: “Unabes nos realisa cu e problema di abuso ta cuminsa na cas, nos por papia mas di dje. Nos ta wak e, y nos ta tuma accion, nos por preveni e abuso di mucha. E parti di ley y sentencia ta na final di e trayecto.”

Sociaal Crisisplan ta traha integral y ta enfoka riba e comienso, pa preveni cu tin abuso cu ta pasa, y ta p’esey ta traha cu diferente socio cu un plan grandi pa cubri tur aspecto.

Desaroyonan

Tin un centro di cuido na San Nicolas – cu pa prome biaha na Aruba ta bay tin un centro special pa muchanan cu ta den e grupo di menos capacidad – cu ta bay habri den comienso di 2021. Esaki lo ta un centro pa muchanan special cu por haya un estadia y cuido 24 ora pa dia di profesionalnan.

E firmamento oficial pa e centro aki a tuma lugar diabierna 2 di October, y Sociaal Crisisplan ta premira cu pa comienso di otro aña e centro aki lo habri su porta. “E grupo aki ta un grupo hopi vunerabel pasobra nan tambe ta pasa den abuso y ta netamente un di e spoornan hopi importante di Sociaal Crisisplan”, sra. Van der Biezen ta splica.

Alabes di esaki tin tambe centro pa hoben y famia cu ta un centro cu a habri na luna di Juli 2020.

E centro aki ta opera den cuadro di prevencion, enfokando riba e parti di fortificacion di famianan, guia y sosten na hoben cual tambe ta hopi importante. Tin 7 instancia cu ta sinta den e centro aki cu ta situa na Wayaca, bo por haya nan riba Facebook page y ya caba nan ta atendiendo clientenan cu tin mester di ayudo. Esaki ta un ‘one-stop-shop’ caminda un persona of famia ta bay pa haya e ayudo cu nan tin mester preventivamente.

Codigo di Proteccion

Sociaal Crisisplan ta trahando riba e Codigo di Proteccion y ta premira cu pa November 2020 e ley di Codigo di Proteccion lo wordo introduci. E ley aki ta un paso mas cerca pa yega na e meta di proteccion di nos muchanan na Aruba. “E ley aki ta ekipa nos profesionalnan pa asina atende, te cu raporta casonan di abuso di mucha. E ta duna e profesionalnan e tools pa atende cu e parti ora di raporta caso di abuso di mucha”, segun sra. Van der Biezen. Tur esakinan ta pasonan hopi importante pa yega na e meta di proteha nos muchanan na Aruba, cual ta pasonan cu tin nan procedura pa cana.

‘Science of Safety’

E profesionalnan den e sectornan cu Sociaal Crisisplan ta cubri – cual ta alrededor di 200 profesional – a haya un training di Science of Safety. Entre aña pasa cu e aña aki a continua cu e gruponan di kresh. E ‘Science of Safety’ ta un metodo cu ta ekipa profesionalnan pa atende cu casonan di abuso di mucha debidamente. Unabes bo ta pone un hende pa atende cu casonan di abuso di mucha, nan mester sa precisamente kico pa haci, e metodo aki ta duna nan tur e conocemento pa asina atende cu e casonan desde chikito, y asina tur profesional ta haya training pa ta riba mesun liña pa atende tur tipo di caso di abuso di mucha.

‘Family Justice Center’

Pa locual ta trata e Family Justice Center, esaki tambe ta un concepto cu ta den pleno preparacion bao guia di Daphne Tecklenborg cu tin di haber cu e verhoor kamer, e parti psicologico, vertrouwens arts y forensics arts, tur esakinan ta den e concepto di Family Justice Center caminda lo atende cu delitonan cu a wordo haci contra menor. Esaki ta un sistema pa atende cu tur e casonan den un manera hopi mas efectivo segun sra. van der Biezen.

