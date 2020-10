Sociaal Crisisplan: ‘Aruba no ta na soño mas riba tema di abuso di mucha’

E grupo activista contra abuso di mucha ‘Ta Basta’ recientemente a trece pa dilanti cu nan no ta muchu contento con cos ta bayendo: nan a sinta na varios ocasion na mesa cu Sociaal Crisisplan, decenas di profesionalnan ta trahando, pero ainda no por bin cu ningun solucion concreto pa cierto problemanan social cu nos isla ta experienciando segun e grupo.

Twyma van der Biezen, vocero di Sociaal Crisis Plan durante un conferencia di prensa a aclaria algun punto cu e grupo ‘Ta Basta’ a trece dilanti e siman cu pasa pa asina tur hende keda bon informa cu e informacion corecto.

Segun Sociaal Crisisplan, na momentonan aki nos por mira cu comunidad a lanta mas for di soño riba e temanan aki den comparacion cu antes unda cu tabata tin hopi caso di abuso, y nunca no tabata tin hende ta papia di dje manera nos ta mira awendia. Awor nos por mira e otro banda caminda abuso ta pasa, y mas hende ta bin dilanti pa denuncia esaki. Segun Sociaal Crisisplan, ora ta trata abuso di mucha, e parti mas importante pa trata ta e parti di denuncia. “Unabes cu e parti aki cuminsa cana, e proceso oficial tambe ta cuminsa cana. Pero e parti crucial pa combati abuso di mucha ta e parti di prevencion, y ora e la pasa, ta e parti di accion y denuncia”, Twyma van der Biezen, vocero di Sociaal Crisisplan ta splica. Sociaal Crisisplan ta haya cu tur instancia ta trahando, y si esaki ta canando slow ta algo cu nan ta bisa nan no tin control riba dje, pero no ta nifica cu nan ta parando keto.

E instancianan ta hopi mas prepara compara cu antes, mirando cu awor tur ta riba mesun liña ora ta trata di anda cu e casonan. Nan tin e pasonan cu nan mester tuma, nan ta coopera cu otro y hopi biaha nan sa si nan mester comparti e informacion, y esaki ta bayendo hopi mas lihe cu antes.

Hopi informacion brinda na grupo ‘Ta Basta’

Desde Juli 2020, Sociaal Crisisplan ta trahando pa yega na mesa cu e grupo ‘Ta Basta’ na unda a logra sinta dos biaha hunto den un reunion pa asina duna un presentacion di e diferente proyectonan y programanan, legislacionnan, cu ya caba ta andando segun sra. van der Biezen a trece dilanti.

E grupo ‘Ta Basta’ a entrega un lista di pregunta, cu un total di 22 punto cu Sociaal Crisisplan a logra contesta. “E presentacionnan cu nan a haya ta cubri e area di parti di centro di hoben y famia – un centro cu a habri den luna di Juli. A cubri e area di codigo di proteccion cu ta bay wordo ancra den ley, tambe nan a haya un splicacion di e concepto di Family Justice Center, cual ta toca netamente e topiconan cu nan a hinca den nan lista di pregunta”, sra. van der Biezen ta splica, “y tambe nan a haya un presentacion di e Task Force cu ta enfoka riba abuso sexual di mucha y hoben aki na Aruba.”

Den esaki, nan tambe a haya un presentacion di miembronan di ministerio di Husticia, caminda a elabora riba diferente topiconan cu ta bay riba e puntonan di Husticia; e ley di castigo maximo cual a wordo pasa den Parlamento y ta den implementacion. “Nan a haya hopi informacion tocante e ley aki, e punto di Ombudsman, y tambe riba e parti di e conseho cu a wordo duna di loke ta trata e ley di castigo minimo”, sra. van der Biezen ta splica.

Pues hopi informacion cu Sociaal Crisisplan a duna na e grupo aki pa asina nan por compronde con

e trabao ta bay a base di tur e proceduranan y structuranan cu ya caba ta na nan luga. “Nos tur tin e mesun meta y nos ta kere nos lo logra e meta aki door di traha hunto.” Pa locual ta trata e contestanan, a haya esakinan den e cuadro social, cual a wordo entrega personalmente na sr. Dany Marquez di e grupo ‘Ta Basta’, y tambe na minister di Asuntonan Social. Alabes, e grupo a ricibi Sociaal Crisisplan su raportahenan cu nan mes awo por evalua kico tur Sociaal Crisisplan a haci den e trayecto di dos añanan aki, y tambe con tur e proyectonan a desaroya y progresa di comienso te cu awor.

E meta di Sociaal Crisisplan ta pa traha cu tur grupo cu tin e mesun meta cu nan cual ta pa proteha nos muchanan y hobennan. Sociaal Crisisplan lo ta pendiente pa sinta atrobe cu e grupo ‘Ta Basta’ pa sigui dialoga y traha riba tur loke ta necesario cual ta algo cu e grupo ta anticipando. Riba Facebook por a tuma nota di un comentario di un di e miembronan di e grupo sr. Dany Marquez vociferando su opinion tocante esaki bisando cu pronto nan lo bini cu un rueda di prensa pa asina splica kico nan ta pensa tocante Sociaal Crisisplan riba nan puntonan, y pa kico nan ta bringando pa e leynan cambia, maneho wordo adapta, y mehoracion di trabao di instancianan.

Sociaal Crisisplan awor tin 2 aña den pleno funcion cu un total di 20 socio cu ta cubri cuater sector di e parti social, enseñansa, hudicial y tambe salubridad. Nan tin un total di 33 proyecto cu ta cubri tur e sectornan aki, y tur e socionan cu nan tin ta den maneho di e proyectonan aki enfocando riba cuater spoor cu ta hopi importante pa comunidad compronde. “Nos ta concentra riba e parti preventivo, curativo, e parti represivo y tambe e parti di gruponan special”, sra. Van der Biezen ta splica.

Sociaal Crisisplan tin 62 profesional den dienst y nan ta traha cu 500 profesional den e veld.

Comments

comments