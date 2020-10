Sociaal Crisis Plan: Abuso ta pa bida largo

Abuso di menor ta un taboo y un problema grandi ainda na Aruba. Datos nan cu Sociaal Crisis Plan a acumula ta indica cu 66% di casonan di delito contra menor ta caso di abuso sexual bou di 16 aña. Caminda 52% di caso nan denuncia ta indica cu e abusador ta un famia of conoci di e menor! E datos nan aki por pone bo haya rabia, pero e ta e realidad cu hopi mucha y hoben ta biba cu ne. Abo por yuda combati e problema grandi di abuso di menor. Pero con?

No ignora e problema!

Abuso di mucha tin efectonan directo y indirecto riba un victima y ta causa heridanan pa bida largo. E unico forma pa sinja biba cu e dolor aki ta pa ricibi ayudo profesional for di e momento cu e abuso tuma luga. Un victima cu no ricibi e ayudo profesional ta keda cu e trauma cu consecuencia grave di haya problema cu salud mental, intento di suicidio, malesa cronico manera diabetes of obesitas, adiccion di alcohol y droga, problema cu maternidad por ehempel embaraso hubenil y tambe complicacionnan cu embaraso. Abuso di mucha ta algo serio y por pasa tur caminda, den tur skina y den tur cas di famia. Pesey no ignora e problema, pero actua y busca ayudo.

Preveni abuso di mucha

Prevencion di abuso di mucha ta cuminsa na cas. Dicon? Paso 2 di cada 3 mucha cu ta wordo abusa, e abusador ta sea un famia of un conoci di cas. A bira tempo pa actua contra abuso di mucha y esaki ta cuminsa unabes cu nos realisa cu e problema ta cuminsa mayoria bes (80%) den famia. Tambe nos tin cu realisa cu e abuso ta causa trauma cu ta afecta un victima pa bida largo. Con nos por preveni abuso di mucha? E conscientisacion di kico ta abuso di mucha y con pa reconoce esaki ta keda crucial pa tur menor, mayor, cuidado di mucha y profesional cu ta forma parti di e bida di un menor, pa preveni cu e abuso por sosode na prome luga. Mas alerto nos muchanan ta y nos como adulto, mas nos por proteha nos muchanan y hobennan di abusadonan di mucha.

Sea alerta! Busca ayudo

Ora ta trata di abuso di mucha, tin diferente instancia cu ta traha pa combati e problema aki den nos comunidad. Pero e ta importante pa busca ayudo na e luga corecto. Nos ta inclui un lista:

● Pa conseho ora tin sospecho di abuso di menor yama Bureau SosteneMi na 5881010.

● Pa conseho pa famia y lantamento di mucha y hoben yama Centro pa Hoben y Famia na 5281200.

● Pa informacion tocante sexualidad y prevencion yama Famia Planea Aruba na 5889591

● Pa ayudo cu violencia domestico yama FHMD Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad na 5671670.

● Pa ayudo psicologico y problema mental yama Respaldo na 2815000.

● Pa informacion tocante addicion di droga y alcohol yama Fada Aruba na 5832999.

● Si bo a experiencia abuso di menor actua mesora y yama 100 of haci denuncia na polis!

Sociaal Crisis Plan desde fin di 2018 ta trahando cu mas di 20 socio den sector: salud, hudicial, enseñansa y social. Sociaal Crisis Plan ta traha riba 4 spoor: preventivo, curativo, represivo y grupo special cu un solo meta pa mehora e sistema nacional di proteccion di nos mucha y hobennan.

