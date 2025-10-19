Diabierna mainta den Sala di Conseho di Minister, Gobierno di Aruba a tene un encuentro cu representantenan di San Nicolas Business Association (SNBA).
Errol de Freitas, presidente di SNBA a keda satisfecho cu e reunion aki. Durante e periodo di formacion di Gabinete AVP-Futuro, SNBA a entrega e draft di nan vision na e formadonan y a pidi gobierno pa yuda SNBA trek e diferente proyectonan pa San Nicolas.
Segun de Freitas, e vision di SNBA y Gabinete AVP-Futuro ta bon alinea mirando cu e acercamento cu entre otro Minister Wever di Finansa, nunca a cambia y ta conta cu e sosten for di e tempo di formacion caba. “E ta un continuacion stabiel y mi ta sinti cu e reunion a bay hopi positivo den e sentido cu ta sinti e commitment na mesa cu ta hopi importante”. “Playa ta practicamente organisa, nan tin 15 mil kamber y nan tin un economia, pero mester balansa e cos aki y e gobierno aki sa exactamente kico mester haci”.
E proyectonan di Farmer’s Market, Carubbean, revitalisacion di Bernhardstraat etc ta bon proyectonan cu tambe ta inclui den e vision di SNBA, pero ta bon pa considera pa trece bek incentivanan fiscaal manera tabatin antes, pa duna e empresanan un sosten pa inverti y mehora nan negoshi.
De Freitas ta hopi optimista paso na final di dia, na San Nicolas sempor por haya algo cultural y autentico locual mester trece bek.