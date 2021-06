SNBA su mensahe: Ta pidi proximo Gobierno pa no stagna plannan positivo cu tin pa San Nicolas

Un di e preocupacionnan cu e organisacion San Nicolas Business Association tin ta ki lo bay pasa cu tur e plannan cu tin aworaki, despues di eleccion.

Andres Hernandez, presidente, den un declaracion duna a bisa cu cada biaha ora tin cambio di gobernacion, esnan prome por tabatin tremendo plan pa Aruba. Pero ora di cambio e plannan ta keda pega pasobra e no ta di e gobierno nobo.

E cosnan aki, el a bisa ta stagna economia y desaroyo di e pais. “Tur hende ta bisa cu ta stima Aruba y kier traha pa e isla. Pero cada biaha cu algo asina pasa, ta e isla ta bay atras. Si boso ta stima Aruba, Analisa e plannan cu ta bon, y no bin cu un plan similar pero otro nomber. Nos tur ta perdiendo di e forma aki,” Hernandez a bisa.

Pero tambe tin e situacion cu ta manda ambtenaarnan cas, mientras cu nan ta sigui cobra nan salario paga cu placa di pueblo.

Mensahe di SNBA ta simple, parti pabou di Aruba ta desaroya caba y awo ta importante pa nan recupera pasobra e ta e pilar economico di Aruba su economia. E futuro economico, social y di progresa pa Aruba ta e parti pariba di brug.

El a expresa su preocupacion cu te ainda no a haci nada cu e area unda cu tabata Ex Esso Club. E tin informacion cu tin un inversionista interesa cu un bunita Proyecto. Su placa ta aproba caba door di Banco Central. Si e haya si awe, e por cuminsa mayan, segun Hernandez. Pero e no por compronde di con e proyect aki tin dos aña pega. Ni awo cu Aruba ta den un momento critic ta traha riba e peticion aki. Tin un otro proyecto di Botique Hotel tambe cu no a tuma decision riba dje. “Red tape ta strobe hopi di e desaroyonan pa San Nicolas.”

Ya caba tin dos siman cu Secret’s a cuminsa basha cement pa e fundeshi. Tambe tin pendiente pa e ex Hotel Marchena cu lo bay wordo desaroya.

Hernandez a enfatisa cu no ta bay pa hotel so. Tin diferente otro pilar economico cu por wordo desaroya. Su apelacion ta “por fabor no a stroba e plannan positivo cu tin pa San Nicolas”.

