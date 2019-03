SNBA riba proyecto di hotel pa Seroe Colorado

Na e momento aki SNBA tin suficiente informacion riba e proyecto di hotel pa Sero Colorado, cu nos por duna nos miras di e impacto cu esaki lo tin riba Pariba di Brug en particular y pa Aruba en general.

E hotel aki sigur lo atrae joyeria, restaurants, tienda, boutique stores, tambe varios otro tipo di negoshi y hopi mas servicio manera transporte y sightseeing.

Mayoria di tur comentario cu nos ta hañando ta di professionalnan den e sector HORECA y algun pa personanan priva cu ta menos positivo tokante e projecto aki. Kisas den cierto parti nan lo por tin razon.

Sin embargo nos ta di opinion cu nan NO ta tene na cuenta e situacion socio- economico di San Nicolas.

E realidad ta cu nos tin un San Nicolas cu a pasa for di e centro economico di e isla pa e ciudad mas pober di Aruba, di cual su economia ta yegando su final. E situacion aki NO POR SIGI ASINA

Tur e conversashonnan pa logra inclui San Nicolas den e “All Inclusive Package” y asina sigura cu nos ta trece e turista aki den centro di San Nicolas, ta positivo .

Na e momento aki tin differente desaroyonan positivo manera;

*E reconstrucion di PRINCIPAL THEATRE cual ta bin cu 3 sala di cine,

*Grupo Ferrara studiando e reconstrucshon di BARBER SHOP CAFÉ,

*Central Madeirense cual lo worde reconverti den un tienda cu un destileria manual di bishita turistico. *Nos a haña bishita di “investors” cu ta interesa pa inverti y opera e golf club,

*Personanan local cu tin propiedad na San Nicolas y “Colony” cu kier a sa con sigur e hotel ta , pa nan

reconstrui y converti parti di nan cas den RB&B,

*Tour operadornan cu tin nan oficina y negoshi Pariba di Brug, buscando preferencia pa opera Pariba di

Brug, pasobra awor nan mester bai te Oranjestad y Noord.

Basta comerciante (nobo) ta den espera di e projecto aki pa sigi efectua nan ideanan encuanto establecemiento di un negoshi na San Nicolas/ Pariba di Brug.

Esnan cu tei caba ( den caya grandi di San Nicolas) ta cargando speransa cu e projecto lo por yuda nan keda funcioná na San Nicolas.

Nos a worde informa cu e Hotel no tin permiso pa watersports y si un compania local lanta, cu kier opera na Rodger’s Beach mester ta uno sin ningun tipo di motor. Den e area di Savaneta y Pos Chiquito tambe watersports ta posibel, pero esaki mester worde bon studia.

Pa cu empleo, trabou den hotel semper ta rekeri hopi trahador. E index di cantidad di trahador en relacion cu e cantidad di camber lo ta mescos cu na tur hotel grandi aki na Aruba, di Eagle Beach te Palm Beach.

Pa e hotel aki, SNBA ta mira un importacion minimo ya cu nos tin mas di 1.000 trahado cu diariamente mester uza transporte publico y privá pa bay pabou di brug pa traha den e sector horeca/hotelero.

Pues tin un potencial bastante grandi di trahado local cu lo por traha den e hotel Pariba di Brug

Si mester trece trahado di afo, lo ta kisas un par di top managers/doño/operators di e hotel.

Esaki comparabel cu Ritz-Carlton hotel na Fisherman’s Beach. Cuanto…4 te 8 persona kizas?

Laga nos tene na cuenta cu tin desempleo bastante halto na Aruba, y un gran parti di esaki ta na San Nicolas. E cifra average (Aruba) di desempleo bou di nos hobennan ta 22%.

Lo negocia (palabracion haci cu e minister encarga cu projecto) cu e hotel pa tuma un procentahe halto di nos studiantenan di e diferente institushon relaciona cu HORECA Manera EPI, EPB y Universidad di Aruba, asina sigurando trabou pa esnan cu ta graduando.

Tres pa Cuater siman pasa e proyecto di hotel a wordo anuncia den Medianan di comunicacion y Prensa. SNBA ta den reunion cu Minister pa cu e projecto di hotel y mas asunto rond di dje. Ademas nos ta papiando di varios otro necesidad y plannan infrastructural cu lo mester bay pareu cu e hotel.

E plannan di SNBA ta encera:

* pa stimula mas negoshi pa establece na San Nicolas y Pariba di Brug. * pa salvarguia negoshinan na San Nicolas y Pariba di Brug.

* pa trece empleo Pariba di Brug pa esnan cu no tin trabou,

*pa esnan cu tin trabou pero e transporte te otro banda di nos isla ta come nan placa, por haña empleo pariba di brug, y asina alivia e gasto di transport (15-20% di nan salario),

* socialmente recupera mas di 2 ora di mayornan pa nan por ta na cas cu nan yuinan, * alivia e trafico, y mejora e calidad di bida di nos region

Nos ta papiando di prome etapa (2 aña) 600 camber, contra 9.020 camber existente pabou di brug sin lubida e 2100 camber cu na e momento aki nos tin entendi cu tin 5 developers cu lo haci uso di esaki (Tierra del Sol, Embassy Suites, St. Regis y otro dos mas)

Comparando kico Oranjestad y Noord mester a sacrifica, papiando di daño ambiental pa buta hotels riba beach cabando cu tur vegetashon, fauna y beach front di pueblo, mas e miles di kilometer cuadra di mondi cu mester a worde elimina y cu ta eliminando cerca di e sector hotelero pa e desarollo di residencia, condominio y hopi mas, e hotel na Sero Colorado su impacto ambiental lo ta minimo y no invasivo.

Conclusion, unabes cu construccion di e hotel cuminsa esey lo tin un impacto grandi y positivo riba tanto Pariba di Brug como riba full Aruba. Semper SNBA lo sostene desaroyanan cu lo tin un effecto social- ecomonico positivo pa San Nicolas y Pariba di Brug.

SNBA ta kere cu San Nicolas Y Pariba di Brug tambe mester por haña su fair share di desaroyonan socio- economico na Aruba.

(Señores, no tin nada otro den pipeline pa Pariba di Brug!)

