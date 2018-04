SNBA lo kier reactiva e funcionnan turistico na San Nicolas

E parti turistico na San Nicolas no por gaƱa nos mes, segun Sr. Andres Hernandez, presidente di San Nicolas Business Association. Aruba ta den bruki, si papia di San Nicolas y turismo. Lo haci tur lo posibel pa reactiva bek e funcionnan turistico na San Nicolas. Ta hincando inclusivo di e bungalownan di CITGO, cual nan a hereda for di Valero.

Sr. Hernandez ta keda positivo cu esey por ta un sorto di turismo di calidad halto cu por cambia e rand di e area di Rogers Beach, anto haciele un atraccion turistico.

Den e plan cu ta bay wordo presenta pa Aruba Bussines Associaton tin e vision di e pueblo di San Nicolas ta e tereno cu tabata tin polemica cu gobierno a firma cu RDA siendo cu e pida di tereno ey ta di Aruba y un di e metanan, na algun forma , na algun momento e muraya ey anto gana bek e sea view pa San Nicolas.

Tin hendenan hopi profesional yudando SNBA, y pa bin cu’n barco crucero mester di un waf y awo ta haciendo plannan sin conta cu e refineria sin conta cu e spin off cu refineria por trece y no por sigui depende di esaki.

E unico luga unda un cruiseship por yega pariba di brug e ta hopi pa riba siendo cu e waf ta wordo uza pa refineria, lo cual si por logra ta un terminal pa ferry y den e cuadro aki a reuni cu RDA y tur interesadonan riba e tereno, pero Presidente di SNBA ta pensa cu por tin hopi interesado pero e pueblo di pariba di brug mester bay prome.

No tin luga pa terminal di Crucero na San Nicolas , aunke cu lo ta ideal pero no tin e terminal y pa trahele inclusive mester gana lama mescos cu a pasa na Renaissance y no por pasobra e ora ta butando e entrada pa e barconan di petroleo mas chikito y e hanchi ta bira mas fini y esey no ta e idea.

Pa ultimo presidente di SNBA a bisa cu na e momento cu refineria ta on wak si por haya e tereno no solamente pa e ferry unda cu tin 16mil mt cuadra, sino tambe por gana e pida pa e ferry y posiblemente pa crea un comercial town. Pero di lama te San Nicolas, caminda cu tin hopi otro interesa pa e pida tereno aki cu ta relaciona cu industria pero nan ta keda haci nan best pa por logra cu San Nicolas bolbe gana e vision na lama.

