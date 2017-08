SMOA: E aña escolar aki ta mustra mas positivo

Si wak un rato, pa loke ta aña escolar 2016/2017, Colegio Arubano tabata e blanco di critica pa cual sigur ya a cuminsa haci cambio pa e aña escolar nobo aki. Sra. Uka Hernandes-Wernet a splica kico ta bay spera pa e aña nobo aki.

El a comenta cu nan a cera un aña escolar cu hopi ups and downs, hopi den noticia, pero a cuminsa e aña escolar aki hopi positivo. E docentenan a cuminsa diahuebs caba cu nan prome encuentro y diabierna nan a cuminsa caba cu les. E prome dos oranan, e mentornan a vang op e muchanan. Tabata tin programa special pa laga nan sinti nan mes bon bini y e lesnan a cuminsa despues den di tres lesuur.

Si tabata tin crecemento, esey ta sigur. A cera aña escolar cu 1573 alumno y a habri e aña aki cu 1691 alumno. Colegio Arubano tin 66 local cu por wordo uza pa e alumnonan, pasobra tin manera local cu ta special pa musica y e ora ta les di musica tin cu duna eyden.

Pero e ta un reto pa nan e aña aki door cu tin 66 klas. Si bisa 66 local, esey kiermen cu tur local ta yen. 66 klas kiermen tambe cu tin den e parti di HAVO4, V4 y V5 y examenklas, tin kluster. E klasnan ta hopi mas cu 66. 66 ta e standard manera cu nan ta yame. Ta un reto pa nan pasobra tin cu planea, dianan di CP y e rooster mes tambe y door cu e scol a crece asina tanto, bo ta haya cu tin varios alumno cu tin un rooster cu ta caba te cu 3’or di atardi, cu cual ta prefera pa no haci. Parti merdia e atencion ta bira tiki menos. Pero den e caso aki no por haci otro.

Hernandez ta sigui splica cu e klasnan maximo ta 28 alumno. Solamente den ciclo basico I, e aña aki tambe tin un proyecto nobo cu ta digitalisatie. Tin 4 klas cu ta forma un pilot, cu nan ta bay uza mas medionan audiovisual y nan buki y appnan riba nan tablet, el a splica.