SMFA interesa den agrega un bunita Cas di Cunucu na nan coleccion

Diabierna miembronan di directiva di Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) a firma un ‘Letter of Intent’ cu Ministerio di Cultura. Den e documento aki partidonan ta declara nan disponibilidad pa yega na un acuerdo pa compra di e cas di cunucu na Pos Abou 19.

Ya pa mas cu un aña SMFA ta den contacto cu e famia pa wak e posibilidadnan pa yuda preserva e cas aki.

Despues di firma e acuerdo aki Stichting Monumentenfonds lo cuminsa cu e proceso pa busca e financiamento pa e proyecto aki y tambe asina negocia un acuerdo di huur cu Gobierno di Aruba. Na momento cu finalisa esaki lo por sigui cu e siguiente fase cual ta bira e acuerdo di compra y e peticion na Monumentenbureau pa proteccion di e cas

pa e bira un monumento proteha pa ley.

Stichting Monumentenfonds Aruba ta considera esaki un proyecto interesante mirando cu actualmente nos ta doño di diesdos edificio monumental pero te ainda no tin niun cas di cunucu den nos coleccion. Esaki ta principalmente un di e meta nan di e fundacion pa por preserva monumentonan den bon condicion pa asina por comparti esaki cu e comunidad di Aruba. Esaki ta un cas cu ta den hopi bon condicion actualmente incluyendo e interior y mueblesnan original, danki na e esfuerso di e famia pa tene esaki den su condicion original por lo tanto no lo tin mester di restauracion completo pero si algun trabounan di mantencion.

Stichting Monumentenfonds Aruba ta un fundacion cual no ta ricibi subsidio di gobierno y pa esaki cada biaha cu tin un potencial proyecto cu ta encera compra di un edificio monumental tin algun criteria cu nos ta tene cuenta cune manera entre otro, cu tin un huurdo a largo plaso y tambe nos mester busca e financiamento pa asina teniendo cuenta cu algun otro puntonan yega na un prijs total pa e proyecto y pa huur.

Esaki ta e proceso cu ta bay inicia awor pa Monumentenfonds pa asina spera cu pronto SMFA lo por ta sinta atrobe na mesa cu e partnersnan pa firma e acuerdo di compra y di huur y asina sigura cu e bunita cas di cunucu aki di famia Tromp conoci manera “Cas di Tan Tin” pa futuro generacionnan.

Comments

comments