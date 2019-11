SMAC ta lansa e logo oficial di Aruba su Carnaval

Dialuna anochi, durante e prome rueda di prensa di e board nobo di SMAC, a keda lansa e logo di Aruba su Carnaval. Nunca antes den historia di Carnaval, esaki tabata tin su propio identidad. Por tuma nota cu tur aña ta lansa un logo nobo, hunto cu su slogan, cua ta coresponde na e respectivo aña. E aña aki, Stichting Maneho di Aruba su Carnaval a tuma su tempo, y a reuni y a dicidi cu a bira tempo pa cambia esaki. Con e logo di Aruba su Carnaval a nace? Durante prome reunion di Board di SMAC, fecha 7 October 2019, tur miembro a bai unanimamente di acuerdo cu lo bai cambia strategia di promove nos Carnaval. Desde comienso, a sea promove SAC y durante e ultimo 5 aña nan a bin ta promove SMAC. Pero en realidad e producto cu ta ser presenta ta e Carnaval di Aruba. Pa splika un tiki, a hasi e pregunta kiko tur nos lo kier wak den e logo di Carnaval. Nos kier wak pluma, nos kier wak notanan musical, kiko precies nos kier? Semper teniendo algún aspecto hopi importante den mente: e mester ta un diseño cu ta relata cu Aruba, e mester ta colorido, e mester briya, ya cu nos Carnaval ta uno luhoso y brillante. Pero principalmente cu e mester bira uno comercial y uno fasilmente reconoci pa esnan eyfor, internacionalmente, turista y participantenan cu nos kier laga será conocí cu nos Carnaval. Nos Vice – presidente, Darren Van Ommeren, no a perde pa gana y a cuminsa menciona su idea y ne otro banda di mesa, Zuleika Wever, a pasa man cu un pida papel blanco y aan de hand cu Darren ta splikando, Zuleika ta pinta. Riba un di e potretnan boso por tuma nota kiko a ser poni riba papel e anochi aki, cual después a wordo pasa na nos designer, Mitch Almary di Final Format, pa pone su toke artístico na e logo. DESCRIPCION. Poniendo énfasis riba nos isla Aruba, nos a scohe pa usa e siloueta di Aruba como e background di e design. E anker y e lighthouse ta simbolisa cu nos Carnaval ta wordo celebra di punta pariba te punta pabao di Aruba, es decir henter e isla ta participa na e celebración cultural aki. Nos strea, cual ta simbolisa un parti di nos bandera, cu su rand blanco pa refleja nos santo blanco bunita di nos beachnan. Pa resalta e luho y fantasía di color, di cada aspecto cu ta wordo usa riba flota of trahe di nos participantenan, boso por ripara cu e letter nan di Carnival ta refleha esaki. No únicamente na e variacion di color sino e cu ta briya. SLOGAN. Pa termina, con nos a jega na slogan “Celebration of Cultures” pa e logo, nos a hasi e pregunta: kiko semper ta resalta den nos Carnaval? Aki ta unda cu otro dos miembro, esta Ivor Lee y Jason Brown, e remarca cu e ta un celebración di diferente cultura na Aruba. No ta importa niun aspecto, gusto of decision personal di un persona, nos Carnaval ta jama Bon Bini na cada un cu kier aporta na engrandese Aruba su Carnaval.

