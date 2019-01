SMAC ta hopi positivo cu elemina ‘Last Lap’

Diamars atardi SMAC a reuni cu cuerpo policial y mayoria lider di grupo di Carnaval pa por a discuti riba diferente puntonan cu lidernan di grupo tin relaciona cu nos paradanan cu ta na caminda.

Durante e reunion President di SMAC Sra. Shannon Henriquez a splica lidernan di grupo riba su responsabilidadnan cu e tin cu vergunning houder ta hopi puntonan cu SMAC tin cu tene cuenta cu ne pa asina por cumpli cu e petishon di cuerpo policial.

A evalua tambe con Fakkel a bay sin un ‘last lap’. Despues di evaluacion di e Parada di Fakkel, cifranan ta mustra cu e parada sin lastlap tawata tin menos detencion y casonan cu ta tuma luga durante y despues di e parada cual ta hopi positivo compara cu añanan anterior.

Antes por a considera lastlap como un solucion pero den e ultimo añanan el a bira un problema y nos mester cuminsa ataca e problema pa por engrandece nos Carnaval. Na momento di un lastlap, bo no tin control kendenan ta jump y cua ta e intencion cu cierto hendenan por tin.

Lidernan di grupo a coopera cu Pink For Life Le Groove y a pone e grupo mey mey durante Parada di Luz y Lighting Parade pa publico na banda no jump patras di Le Groove.

Eleminando lastlap, nos ta crea un entrada extra pa nos sigui inverti den carnaval, cu esaki nos kier aumenta premionan pa e diferente eventonan di SMAC manera cu a haci cu eleccion di prins y pancho. Aumentando e premionan nos ta kere cu nos lo sigui haya cada aña mas interes den nos festivalnan y eleccionan.

Eleminando lastlap tambe, nos ta encurasha mas y mas hende pa participa den un grupo di carnaval y yuda contribui directamente na nos carnaval.

SMAC a bin bek cu jump ups den bario manera un St Cruz/ Dakota y Jouve Morning cu tambe a bira grandi bek cu 10 banda ta participa.

SMAC ta duna espacio si tin un persona cu ta desea pa tuma e lastlap over e por haci’e pero mester para responsabel pa cu esaki y organis’e den e miho manera posibel.

