SMAC ta informa comunidad di Aruba y e pueblo carnavalesco en particular cu e Jump Start Ball cu tabata programa pa Diasabra 27 di November 2021 di 9 pm pa 2 am den e prestigio Ballroom di Marriott Hotel Aruba ta ser cancela.

Mirando e situacion actual di COVID-19 y apesar di a haya green light di Crisitteam y DVG pa organisa e fiesta aki, directiva di SMAC ta di opinion cu no ta e miho momento pa organisa e actividad aki. Lo anuncia e fecha nobo di e fiesta aki despues.

Tur esnan cu a cumpra ticket por tuma contacto cu number 593- 0088 pa di e forma aki por haya nan placa bek. Pa esaki mester entrega e ticket cu a cumpra bek.

Terminando cu un saludo carnavalesco mi ta keda sin mas,

Comments

comments