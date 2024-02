E temporada di Carnaval a yega su fin oficialmente awe, diamars, 13 di februari, habriendo caminda p’e temporada di Cuaresma, cuminsando mañan Diaranson di Shinishi.

Durante un rueda di prensa, SMAC kier a laga algun cos cla p’e siguiente temporada pa Carnaval 71, pa tur cos ta regla pa tin tur cos duidelijk poni riba mesa. P’esey mes SMAC a yama un rueda di prensa awe. Nan a manda un e-mail pa Stichting Musica, caminda cu a duna nan un oferta pa loke ta bira maneho di e festivalnan di musica, caminda cu segun Darren van Ommeren, presidente di SMAC, Stichting Musica, cargando e nomber aki, lo ta necesario pa nan t’esunnan cu ta organisa e festivalnan di musica pa loke ta temporada di Carnaval.



Door di esey a manda nan un e-mail y un carta, caminda cu SMAC ta haci nan un oferta oficialmente pa loke t’e festivalnan aki, pa cual e oferta a pone publicamente. Esaki ta p’e festival Caiso & Soca Monarch pa loke t’e fecha y sigui haci esaki na un balor di 25 mil florin, cual lo bira e fee pa loke t’e contribucion na SMAC pa organisa esaki.

Otro oferta cu SMAC a haci ta pa tuma e festival di Calypso y Roadmarch infantil y hubenil y tambe un pakete di Calypso y Roadmarch hunto cu Caiso & Soca Monarch, na un balor di 15 mil florin como pakete.

E otro pakete ta tuma full e pakete di musica, cual ta Tumba infantil, hubenil y grandi como tambe Calypso y Roadmarch infantil y hubenil como tambe Caiso & Soca Monarch completo. No mester paga SMAC nada, pero tur gasto lo keda den man di Stichting Musica.

E oferta a bay caba y pa por resolve tur issue cu por tin y duidelijkheid, a pone riba mesa y nan tin mas of menos 14 dia, den careda di 4 di maart, nan lo mester duna reaccion riba esaki riba cua oferta nan ta acepta.

Unabes cu nan haci esaki, nan ta conta e ora cu un contract cu nan tin cu bay cumpli cu ne y e contract aki tambe lo encera e ora ey cu nan ta bin riba e programa di SMAC, SMAC lo duna su sosten den e sentido cu no lo tin evento e mesun dia, etc.

Esaki ta un pakete cu sin mas no lo haci evento hunto, pero practicamente Stichting Musica lo ta encarga cu esaki y SMAC lo duna e sosten den e caso aki di ta riba nan programa, den mercadeo, esta anuncia cu tin evento. Esaki ta mas bien pa tin un claridad con e lo bay wordo haci den futuro.

A sinta combersa den diferente reunion hunto cu directiva di SMAC y tambe Raad van Toezicht di SMAC pa por yega y delinea e puntonan ariba menciona, pa pone nan riba mesa, pa evita un biaha mas cu cos ta keda pasa den futuro.

Segun Van Ommeren, por ta tin asunto cu ta pasa, mirando cu e cosnan no ta documenta y aworaki esey ta loke a haci, esta pone nan riba papel, ofrece nan, caminda cu henter pueblo di Aruba sa cu tin un oferta riba mesa, kico e oferta ta y e ora ey kico por spera di Stichting Musica, cu nan reaccion, kico nan lo tuma y kico no. E ora ey for di eynan traha un contract y sigui cu esaki.

Van Ommeren ta asumi cu lo bin pregunta di kico lo pasa si nan no tuma tur esaki, e ora si Stichting Musica no tuma esakinan, e ora den e caso aki SMAC lo mester tuma un decision kico lo bay haci cu e festivalnan di musica y con lo hinca nan den otro.

Te asina leu ta mantene tur cos netjes. Tin un oferta riba mesa, cual ta spera di haya reaccion di e Stichting mas pronto posibel.

CARNAVAL UN EXITO

Pero esey no ta nifica cu cos a caba aki. Presidente di SMAC, a duna un recapitulacion pa loke ta trata e temporada di Carnaval number 70. El a splica cu SMAC riba su mes ta hopi contento con e evento y paradanan a bay. Tabatin un carnaval 70 super exitoso unda cu tabatin mas of menos 39 evento, cual a wordo teni den 6 siman, incluyendo e evento cu a tuma luga dia 11 di november 2023 (11-11), caminda cu a habri e temporada aki den gran forma. Esaki a sigui asina ey te culmina diadomingo ultimo den un gran parada di Aruba su carnaval, unda cu tabatin mas of menos 11 grupo. Esta 10 grupo di carnaval completo y uno cu tabata representa p’e steelband di Marinierskazerne cu tambe a duna su expectaculo, culminando cu e last lap band, cual tabata Musical Time.

SMAC ta gradici tur grupo, tur participante, tur musico cu a haci esaki posibel, pa Aruba por tabatin un temporada di Carnaval 70 di kita sombre. Tur hende a gosa y disfruta di esaki. Tabatin hopi bishitante, tanto di e region mes manera Corsou, Boneiro y tambe Sint Maarten. Sin lubida e turistanan Mericano y Latino cu a bin specialmente pa Carnaval of tabata aki caba pa disfruta di Aruba su Carnaval.