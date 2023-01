Directiva di Cruz Cora Aruba (Rode Kruis Aruba) a tuma nota di ultimo desaroyonan encuanto Carnaval y kier comunica na comunidad di Aruba cu na ningun momento SMAC a aserca Cruz Cora Aruba pa un oferta pa cubri Carnaval 2023, algo cu den e ultimo añanan semper a pasa.

Mirando cu Cruz Cora Aruba ya tin mas cu 50 aña caba brindando su servicio cu voluntarionan certifica y material amplio na tur presente den e diferente eventonan, Directiva a aserca Presidente di SMAC pa sinta na mesa y esaki ta tuma lugar na principio di otro siman.

Cruz Cora Aruba ta preocupa pa seguridad y salud di tur participante y publico na banda. Semper a yega na un bon acuerdo cu antes SAC y tambe desde cu SMAC a tuma over.

Cruz Cora Aruba a compronde for di SMAC cu ya caba SMAC a sera un contract cu otro organisacion pa cubri parada di Fakkel. Esaki sin considera of aserca Cruz Cora Aruba, locual ta di lamenta.

Cruz Cora Aruba semper tey pa nos Carnavalistanan y nos pueblo durante celebracoin di Carnaval y ta spera cu SMAC considera e seguridad total di Carnaval. Ta un trabou hopi grandi y serio unda cu Cruz Cora Aruba ta pone entre 40-50 voluntario riba pia pa cada parada, cu ta capacita pa duna prome auxilio, CPR cu profesionalismo.

Esaki vooral pa e publico na banda y tambe su teams cu ta cana hunto cu e gruponan pa cualkier emergencia.

Cruz Cora Aruba ta keda pendiente di e reunion otro siman y lo comunica e resultado di esaki na su debido tempo.

Tambe kier desea tur hende un dushi weekend di parada di Fakkel y recorda cada persona pa zorg pa su seguridad, bebe suficiente awa, usa earplugs y no lubida tuma remedi prome cu sali di cas.