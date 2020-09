Slak di carne, Cerion uva pero no arubanum

Den cuadro di e reciente notificacionnan cu Departamento di Agricultura, Cria y Pesca (DLVV) por medio di social media a recibi tocante slaknan invasivo DLVV kier a comparti un storia tocante e Cocolishi di carne, Cerion uva. Segun Hovestadt A. & S. Van Leeuwen, 2017 e prome malacologista, un experto di slak, kende a haci trabou di campo extenso ariba e islanan ABC tabata H. B. Baker na 1922. Tabata tin otro biologonan prome kendenan a publica tocante slaknan di e islanan pero nan mes no a colecta e muestranan. Baker despues di un extenso estudio di campo di e slaknan di tera di e islanan a reparti e C. uva den 4 subspecies y di tres di nan ela subdividi mas ainda. Aserca ela nota cu e fauna mollusca di Aruba por lo general ta asocia mas cerca cu esun di Curaçao parti pabou pero cu e C. uva arubanum ta mas similar cu C. uva uva di Curaçao parti pariba. Ela comenta tambe ariba e distribucion peculiar restringi di C. uva den e fauna reciente di Aruba na un region small na e costa pabou central, aunke e tin un presencia tur caminda ariba e isla como fosiel of casi fosilisa. Despues di Baker diferente malacologistanan a revisa su hayasconan. Gould na 1969 y 1984 a demonstra cu e Cerion fosilisa di Aruba ta morphologicamente distincto y ta agrupa cu muestranan di Curaçao parti pabou y Boneiro mientras muestranan moderno di Aruba ta agrupa cu esunnan di Curaçao parti pariba. Similar Gould 1971 ta mustra cu Cerion ta ausente den e restonan archeologico di cushina di Canashito cu por indica un cambio di dieta of cu Cerion no tabata presente e tempo ey. Na Curaçao hendenan a haya Cerionnan den restonan di cushina archeologico cu indicacion cu hende a kibranan pa come. Ta na 2014 Harasewych a clarifica e taxonomia di e Cerionidae di e islanan por medio di un estudio genetico. Enberdad a resulta cu cierto populacionnan di Cerion ariba e islanan tabata asina unico cu e tabata hustifica nan classificacion como subspecies. Asina bo por haya C. uva uva, esun prome describi, banda di C. uva diablensis y C. uva knipensis na Curaçao. Boneiro tambe tin su propio subspecies, e C. uva bonairensis. Sinembargo e sorpresa mas grandi di e estudio tabata cu e Cerion di Aruba ta hopi cerca di Cerion uva uva. Sorprendente pasobra como fossiel di e tempo Quarternario e ta bon presente. Un conclusion consequente di e estudio ta cu e Cerion cu awendia hende ta haya na Aruba no ta descendiente di esun fosilisa pero cu nan lo a bin di e becindario di Schaarlo, Curaçao por medio di hende di e West Indische Companie den siglo 17 of prome di indiannan Caquetío. Consecuencia di e hayasco aki, segun Harasewych 2014, ta cu Cerion presente na Aruba durante e periodo Quaternario a muri prome cu yegada di hende, Harasewych, 2014. Si esaki resulta berdad, por resulta cu e Cerrion fosilisa por haya reconocimento como un subspecies. Lamentablemente e nomber C. uva arubanum no lo ta disponibel mas debi cu e nomber tabata usa caba pa un muestra cu a resulta di ta un introduccion. Mas dificil Haresewych 2014 a haya pa visualisa un evento cu por a resulta den extincion di Cerion na Aruba pero no na Curaçao of Boneiro y laga otro slaknan terrestre endemico di Aruba na bida. Un posibel splicacion segun Harasewych 2014 por ta relaciona cu e puntanan mas halto di Curaçao y Boneiro ta mas halto cu 210 m mientras di Aruba no ta. Pa mas informacion email DLVV na info@santarosa.aw, of jama 5858102.

Comments

comments