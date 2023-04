Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta sumamente contento di por anuncia comienso di un servicio nobo di SKY Airline pa e di dos mitar di aña aki cu buelonan for di Sur America pa Aruba. AAA tawata tin e placer di ta anfitrion di e bishita di e equipo di SKY Airline awemainta na AUA Airport.

AAA a bin ta conbersa y reuni cu SKY Airline varios biaha den e ultimo añanan y tawata trahando cu e aerolinea explorando un comienso di rutanan nobo den Caribe. SKY Airline ta un aerolinea Chileno basa na Comodoro Arturo Merino Benitez International Airport (SCL) na Santiago, Chile. SKY Airline ta e di dos aerolinea mas grandi na Chile, ofreciendo servicionan di transporte aereo pa pasahero y carga desde 2001. Ora SKY Airline a cuminsa opera inicialmente nan tawata opera for di ciudadnan principal den Chile y tawata e prome aerolinea cu tawata opera riba un modelo di baho costo den Chile. Actualmente SKY Airline ta opera servicionan internacional pa Argentina, Brazil, Peru, y Uruguay. SKY Airline to opera vuelonan charter tambe na Chile y den Sur America y tambe buelonan domestico den Peru.

Durante e bishita di awemainta e equipo di SKY Airline a wordo ricibi pa Srs. Joost Meijs, CEO, Jurgen Benschop, COO, Sra. Barbara Brown, CRDCO, Jo-Anne Meaux Arends ABDE, y Manager di Operacion, Srta. Marylou v/d Linden di AAA. Tambe tawata presente CEO di Aruba Tourism Authority, Sra. Ronella Croes y CMO, Sra. Sanju Luidens. E delegacion di SKY Airline tambe a reuni cu Director di Departamento di Aviacion Civil di Aruba, Sr. Edwin Kelly.

SKY Airline su Deputy Director of Strategic Planning, Sr. Julio Solar Berguecio y su Network Planning Manager, Sr. Matthieu Selo-Poirier a wordo introduci na tur partner envolvi y a ricibi tur e ultimo informacionnan importante referente e logistica operacional di aeropuerto, e proceso di certificacion di e servicio nobo aki y mucho mas informacion detaya en cuanto e sosten cu AAA y ATA lo por brinda pa haci e ruta aki uno exitoso. Durante e bishita, e team di SKY Airline a ricibi un tour di aeropuerto, incluyendo Terminal y Rampa.

SKY Airline ta preparando pa keda cla cu tur requisito pa por cuminsa opera pa Aruba y ta haciendo e coneccionnan necesario cu tur partner envolvi pa por sostene y cuminsa e operacion cu nan tin planea. Mas detaye riba e ruta exacto, e dia exacto cu nan lo cuminsa opera, e frecuencia di nan operacion y e tipo di avion, lo wordo divulga durante e simannan binidero.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan u AUA Airport ta sirbi 77% ta for di Merca y Canada, 11% for di Latino America, 7% for di Europa y 5% for di Antia Hulandes te cu januari 2023.

AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA airport su aspirashon ta pa bira un di e airportnan den region Latino Americano & Caribense mas Sostenibel, Sigur y A prueba di Futuro, brindando un luga di trabow confiabel, facilidad di airport moderno y un service excellente cu ta refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

