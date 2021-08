SKOA: Tur mayor cu un yiu indocumenta mester percura pa un bon seguro

Pa loke ta accidente na scol, SKOA (e fundacion encarga cu scolnan catolico), tin un maneho cu ta data di hopi aña. Y esaki no a cambia ultimo tempo. E ta un protocol cu mester sigui na momento cu un mucha cay of sufri un lesion na scol. Anuesca Baly, directora di SKOA a splica esaki basa riba un accidente cu a tuma luga net prome cu scol a cera su portanan pa vakantie grandi.

El a splica cu dependiendo di gravedad di e situacion, nan ta yama ambulance of ta yama e mayornan pa nan hiba e alumno hospital (hopi biaha nan tin e carchi di AZV). Si e ta un alumno cu no tin AZV, mirando cu nan ta tuma hopi mucha indocumenta, ta exigi pa nan tin un seguro di “ongevallen” cu ta valido for di prome dia di scol te cu e ultimo dia di scol.

Sinembargo SKOA no tin un forma di control pa mira si e seguro caduca. No por control seguro di tur e muchanan aki, pasobra no tin personal pa monitor seguro di su 10 mil studiantenan. E ta keda responsabilidad di mayor pa controla esaki y scol ta percura pa enseñansa.

Studiantenan na scol tambe sa haci mal chansa cu otro, y tin biaha ta mira con nan ta hak pia di nan compañeronan, of ta hala stoel y ta laga muchanan cay. E ta un comportacion cu mayornan tambe mester sinta papia cu nan yiu riba esaki. Na scolnan tin docentenan pa monitor e rond di 300 alumnonan durante nan pauze. Pero no mester lubida cu aunke ta ruleer e docentenan na turno, e ta hopi mucha y ademas e docente tambe tin su pauze e momento ey, pa e por come su pan y bebe algo.

Un biaha mas Baly ta bisa cu parehanan cu tin yiu indocumenta bayendo scol, ta miho percura pa nan ta bon segura, cu por cubri tur accidenta.

