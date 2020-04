SKOA trahando riba encuesta pa sa mas di muchanan cu por haci lesnan ONLINE

Sra Anuesca Baly directora di SKOA a splica di e situacion di COVID19 na Aruba y esaki a afecta enseñansa tambe y SKOA a percura pa tur alumnonan di SKOA tin un email adres di SKOA, loke ta e skoa.aw y esei tabata e prome paso. E di dos paso cu a bay na dje ta pa traha e encuesta pa saca afo cuanto di nos alumnonan for di kleuter te cu Mavo cu no tin un coneccion di internet y ki aparato nan tin, si ta computer, laptop etc. E encuesta aki a cuminsa un par di dia atras y bou di tur nos scolnan y pa tur mayor por yega via di e cabesante esaki a pasa. Despues cu SKOA haya tur e encuestanan yena lo bay pa e siguiente paso pa mira con e situacion di siñamento online ta bay. Ta trahando duro cu CBS y lo bay traha riba esaki y pa CBS ta hopi importante pa futuro unda pa 2030 kier haci mayoria cosnan online, y trece e parti di conexion di internet na e casnan cu no tin y si mester bin cu wifi nan lo wak con pa haci esakinan pa futuro y tin un bista cla.

Conhuntamente cu e grupo cu nos ta trahando pa e sistema online, ta pa pone e docentenan cu nan por intercambia material sea riba papel cu e paketenan cu a keda traha pa nos alumnonan pero tambe material digital cu por keda comparti cu e maestronan bou di otro y por comparti cu e alumnonan. Hunto cu e cabesantenan a pasa riba cu no bay trata riba lesnan nobo y pa mayornan no mester bay tuma e rol di un maestro na cas y ban traha riba material cu e muchanan a haya caba y asina ta haci mas tanto ripiti, door di ripiti bo ta bira mas miho asina Sra Baly a menciona.

Comments

comments