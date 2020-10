SKOA: ‘Ta importante pa mantene scol habri pa alivia muchanan cu kisas tin hopi problema na cas’

Tin un hierarchie den e structura di organisacion di SKOA; na scolnan tin interne begeleiders, tin tambe conseheronan riba nivel mas halto sea na basis school of voorgezet onderwijs, y trahadonan social cual no tin hopi pero e tiki cu tin ta haci un tremendo trabao.

Tin tambe conexion cu diferente instancia social cu lasonan estrecho cu SKOA, y den cooperacion cu Directie Onderwijs, e aña cu a pasa tabata tin un grupo di docente cu a sigui un curso cu yama Sign of Safety. Esaki y otro opleiding ta wordo ofrece pa docente of persona cu ta traha na scol pa trata cu muchanan cu ta bini cu cierto problemanan emocional, cual sigur awor cu Covid19 ta hopi mas a sali.

“Hopi mayor a perde trabao, nan ta na cas sea no ta trahando of trabao no a start bek, eseynan tur ta trece cierto stress den un famia of cas pa muchanan,” segun Anuesca Baly, directora di SKOA.

P’esey SKOA ta keda para riba e punto cu scolnan mester keda habri, claro cu tur e regla y protocolnan, pero mirando e punto cu mirando e mucha mester un caminda pa bay pa e sinti tog e tin un ‘safe haven’. No cu e no ta safe na cas, pero pa e no ta sinta ta pensa constantemente riba problemanan.

Si tin algun problemanan na cas esaki ta haci cu ora e mucha yega scol sikiera e por distrai su mes sigur cu lesnan, pero tambe cu su amigonan y actividadnan escolar pa no pensa riba problemanan cu por ta pasando na cas, segun sra. Baly

Na Pius X School na Dakota segun cabesante Sheila Tromp ta comparti cu Masnoticia, despues cu nan a habri 100% tur cos ta bayendo tog bon y muchanan ta biniendo scol. E scol ta purbando di traha riba e atraso cu e muchanan a haya mirando cu tur esaki a cuminsa na periodo di Maart 2020. “E ta bayendo bon, mayornan ta coopera y ta mantene nan mes na regla, dus e ta bayendo bon”, segun sra. Tromp.

E mayornan ta haciendo hopi bon den comunica por ehempel si un familiar ta malo of tin cu bay test, tin bon comunicacion entre docente y mayornan. E ta keda un reto si pasobra tog ta purba combina e parti academico cu e parti di actividad pa muchanan. Den scolnan basico no tin distanciamento social entre mucha dus ta pensando kico por haci cu tog muchanan por experiencia actividadnan – mirando cu dianan di fiesta ta acercando -pero den un manera cu ta sigui y cumpli cu tur regla y protocol.

Cada bes ta siña algo nobo

Cada biaha cosnan ta cambia, y SKOA ta percura pa keda monitoria e situacion pa mantene comunicacion entre scolnan directo pa haya cualkier guiansa necesario. Cada biaha bo ta siña mas di e situacion di COVID19, unda prome no tabata rekeri tapaboca por ehempel y awor si. Awor tambe a siña cu e contagio ta minimo y si nan hay’e mes e ta hopi leve. “Pero kico nos sa cu si ta mantene e virus akinan leu di nos ta laba man, distanciamento fisico y no cu bo no ta bay papia cu otro, dus nos tin cu haci esakinan pa nos por sigui biba tog normal pero nos tin cu mantene nos mes na e reglanan aki”, segun sra. Baly

Un punto importante ta si SKOA tin den bista algun otro plan si cosnan no bira miho y tog ta resulta cu lo mester cuminsa sera scolnan bek, y sigui cu tur cos digitalmente. Tur SKOA su scolnan no ta full ekipa segun sra. Baly, y SKOA ta di opinion cu nan no kier duna nan docentenan tampoco mas tarea di locual nan a haya for di Maart 2020, hopi di nan a bay e ‘extra mile’. Hopi biaha bo ta inverti como docente si tin algo mester na scol, bo mes ta sac’e di bo mesun cartera y pag’e. SKOA no tin e fondonan por ehempel pa duna cada trahado su mesun laptop of ipad etc. Pa bay duna tur mucha enseñansa online pasobra mayor no ta hibando mucha scol mas pasobra tin miedo, SKOA ta compronde.

Sinembargo segun SKOA: “Mayornan mester compronde tambe cu nos a purba y ta purbando, y nos ta haciendo nos maximo pa tene nos scolnan limpi, pa sigui tur protocol pa e mucha ta na scol safe, y te aworakinan niun mucha na scol a haya COVID19.” Ora cu nos tende cu un mucha haya tog COVID19 via un mayor of familiar cu tin, hunto cu DVG, SKOA tin un protocol pa esaki na unda cu ta pone e klas den cuarentena preventivo. “Nos plan B ta cu scol ta keda manera cu e ta den e normal nobo, e muchanan cu claro ta malo y no por bini ta wordo atendi. Pero nos no tin un plan pa atende tur alumno, pasobra si nos haci esey mi docentenan ta bay wordo kibra”, segun sra. Baly

