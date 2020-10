SKOA: ‘Renobacion di Imelda Kleuterschool ta prome paso pa renobacion di mas scol’

“Mi ta sumamente contento, pa nos di parti di SKOA e tabata sigur un reto hopi grandi, specialmente den temponan dificil akinan, y pa nos sigur no un meta incansabel pasobra nos a logra”, Directora di SKOA, Anuesca Baly a expresa durante rueda di prensa den apertura di renobacion di Imelda Kleuterschool.

SKOA ta haya cu esaki ta e comienso pa sigui cu trabaonan di mehoracion y renobacion no solamente pa scolnan cu ta cay bao di SKOA, pero tambe na tur otro scol cu ta den mesun situacion den necesidad di renobacion.

Ta papiando akinan di e proceso pa no basha e scol abao si esaki no ta necesario, y renoba por ehempel un parti cu tin mester. “Nos meta ta, nos no ta basha scol abao si no ta necesario”, sra. Baly a bisa. El a sigui splica cu: “Ora cu bo ta papia di basha un scol abao ta pasobra e dak of henter e skelet no ta bon. Den caso di Imelda Kleuterschool nos tabata tin dos rapport cu a indica cu no mester basha Imelda Kleuterschool abao, cu algun renobacion e por a bay bek na e estado cu e tabata ta, y esey a wordo haci.”

Awor Playa tin un hoya bek di un Kleuterschool, mey mey den centro, hopi accesibel, cual ta mustra hopi bunita tambe. E retonan den enseñansa ta grandi na momentonan aki pa locual ta epidemia, problemanan financiero, pues a puntra sra. Baly con SKOA ta manehando esaki den temporada aki, di cual sra. Baly a contesta: ‘one step at a time, as simple as that’ , como docente di Ingles el a bolbe expresa cu ‘we will cross that bridge when we get to it’, e trabaonan na Imelda tabata prome, y awor ta sigui bay poco poco pa locual ta otro desaroyonan cu mester bini den enseñansa.

