SKOA: ‘Nos trahadornan di limpiesa na scolnan no ta un luho, nan tambe ta frontliners’

SKOA ta lamenta cu den nan 50 aña di existencia como un fundacion katolico brindando Aruba e servicionan cu nan ta ofrece y contribuyendo na Aruba su crecemento educacional, cu ta haya falta di inversion bek den enseñansa of den scolnan debidamente ultimo añanan nos tras.

SKOA ta haya cu den cuadro cu e situacion di trahadonan di limpiesa por ehempel, cu nan no ta un luho, “mi ta considera nan hasta frontliners na e momentonan aki pasobra si e scol no wordo haci limpi debidamente, no ta solamente e muchanan ta na peliger, nos docentenan ta na peliger, dus nos tin cu duna atencion debido manera mester ta na esnan cu ta zorg pa tene nos scolnan limpi” segun directora di SKOA, Anuesca Baly.

SKOA ta sigur cu lo sigui cana caminda legal, e caso cu a wordo gana aña pasa na April tabata un ‘voorlopige beslissing’ e tempo ey y no ‘definitieve beslising’ anto esaki a tarda un poco aña pasa pa tuma luga ainda door di e pandemia. SKOA su pensamento ta cu e scolnan mester keda limpi, a wanta esaki 1 aña largo y tin un debe awor di 3.5 miyon na tur impuesto etc – no ta descarta kico e consecuencianan lo ta. “E trahadonan di limpiesa ta mescos famia di nos scol, pero nos no por keda asina tampoco.”



SKOA mes a haci un sondeo tambe pa wak con lo pasa si mester busca un compania priva como solucion pa haci limpiesa na scolnan. E no lo kita cu tin 90 hende trahando pa nos, e compania no lo tuma tur y banda di esey, a haci un calculacion y e no ta mas barata tampoco, e ta hasta un tiki mas caro.

“Dus kico ta intencion di minister, ami no sa, pero nos intencion ta pa trece claridad y pa mayornan y comunidad compronde, e dilemma no ta di awo, ta di hopi añas caba cu trahadornan di limpiesa no solamente na scolnan di SKOA pero tur caminda ta wordo practicamente neglisha pa e trabao cu nan ta haci, y nos cada un ta importante y nan tambe,” segun sra. Baly.

