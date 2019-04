SKOA no ta acepta agresion contra di niun docente

E manifestacion di diabierna ultimo di maestronan preocupa pa cu e agresion contra di un docente, di parti di un mayor, a conta cu aprobacion tambe di Stichting Katholiek Onderwijs Aruba (SKOA). Sra. Anueska Bailey, directora di SKOA a duna di conoce cu na tur scol di SKOA tin borchinan cu a wordo poni un par di aña atras indicando cu mayornan cu no mag di subi tereno di scol zomaar.

Esaki tambe ta conta pa hendenan cu no ta autorisa pa subi tereno di scol. Esey un medida cu SKOA a tuma pa siguridad. Banda di esey tin cu ora cu un mayor ta bay scol, e ta meld cerca e cabesante pa cualkier cos cu e mester geef door na e docente. “No ta zomaar e ta subi tereno”, Sra. Bailey a indica.

Den e caso lamentabel cu a pasa na un scol, esey a pasa net un rato despues cu scol a caba y e mayor a bay scol pa busca su yiu y pa papia cu e juffrouw. E situacion a bay for di man caminda cu e a maestra a wordo agredi door di e mayor, y esaki ta locual cu SKOA no ta acepta ni tolera.

SKOA a wordo notifica di e sucedido. E cabesante di scol a presenta na SKOA pa duna e relato di kico a pasa. Inmediatamente a tuma contacto cu e mayor. Su siguiente dia e mayor a presenta na SKOA pa 8or di mainta y a sinta cun’e pa combersa y mustr’e kico no tabata corecto ni aceptabel, Sra. Anueska Bailey a remarca.

Mas aleu, el a sigui bisa cu a duna e mayor un opcion. Nan a bisa e mayor cu e ta haya di biaha un ‘schoolverbod’, esey kiermen cu e no mag subi tereno, cu e lo mester encarga un persona, sea un tanta of cualkier otro familiar pa pasa busca e muchanan na scol.

Esey tabata e prome paso cu SKOA a tuma y despues lo sigui investiga y wak kico ta e otro maneranan cu por resolve e problema aki, a bisa.

E mayor a tuma e opcion di kita su yiunan for di scol y pone nan na un otro scol, locual ta su derecho. Esaki tambe tabata un opcion y el a tuma e di dos opcion.

Tambe a bin cierto palabracionnan ya cu e cos aki a pasa pero por pasa un otro biaha y SKOA no ta acepta ni tolera cu ningun di nan maestronan ta wordo agredi na pia di trabao.

SKOA ta laga pa cada director di scol mes tuma cierto decisionnan teniendo na cuenta e siguridad di no solamente e cabesante, pero di tur e alumnonan como di e docentenan cu ta ariba tereno di scol, segun e directora di SKOA a duna di conoce.

Ora cu tin anochinan informativo ta señala e tipo di aspectonan aki na mayornan pa nan tene cuenta cun’e.

Banda di esaki a bisa cu cierto scolnan tin camara, pero esaki ta trece cune un costo y esey poco poco ta bezig. Tin scolnan cu ta mas leu cu otro den e aspecto aki, pero esey ta un di e plannan.

