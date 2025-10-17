SKOA, como e instituto di educacion mas grandi na Aruba, ta conta cu un team dedica pa traha constantemente ariba e desaroyo profesional di su personal. E meta principal di SKOA ta pa sigui brinda educacion di calidad na nos futuro generacion. E aña aki, SKOA ta presenta su Education Week 2025, un siman completo dedica na inspiracion, innovacion y bienestar den educacion.
Entre 21 te 24 di oktober, diferente scolnan lo habri nan porta pa ofrece tayer, presentacion y actividadnan educativo pa maestro y profesionalnan di SKOA.
E siman educativo lo tuma luga na varios scolnan rond Aruba caminda lo ofrece diferente sesionnan informativo y educativo entre oranan di atardi di 2’or pa 4’or p.m. Durante e siman aki, tur participante lo por sigui temanan importante entre otro:
Future Classroom y Innovative Learning Environments; cu ta mustra e futuro di educacion moderno.
Special Need & Inclusion in Education: pa promove un ambiente mas inclusivo pa tur studiante.
Resilience & Wellbeing – Strengths for Teachers; pa reenforza e bienestar y energia positivo di maestro.
Growth Mindset; pa stimula pensamento di desaroyo entre docente y studiante.
Basic ICT for Teachers y E-Education; pa empodera maestro den un era digital.
Tambe ta bay ofrece tayernan creativo manera Muziekinstrumentjes y Theater den klas, cu ta promove metodo di enseñanza creativo. Alabes, lo dedica sesionnan di seguridad manera Understanding Hurricanes, Fire Hazards y Early Warning Systems, cu ta prepara nos comunidad educativo pa situacionnan di emergencia. Pa completa e pakete di tayernan lo ofrece sesionnan di Health Check-Up pa enfatisa cu salud tambe ta parti di bienestar den educacion.
Education Week 2025 ta sigui e meta di uni comunidad educativo bou di un solo obhetiva: desaroya un sistema di educacion moderno, humano y sostenible. E siman aki ta crea oportunidadnan unico pa nos profesionalnan comparti nan conocimiento, inspiracion y pasion pa enseñanza.
Pa mas informacion tocante SKOA por yama na liña directo 5231800.