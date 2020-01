SKOA contento cu e expo 2020 a bay un exito rotundo unda 46 scol tabata presente

Directora di SKOA Sra Anuesca Baly tabata t’ey presente henter dia na Renaissance Convention center durante e expo y e tabata hopi satisfecho di e scolnan cu a participa engrande y no a laga nada atras pa loke ta decoracion di nan bootnan y treciendo informacion pa mayornan.

Diasabra tabata sigur cu nos a marca historia cu un exito rotundo. SKOA un fundacion y bou di dje 46 scol y hopi hende a bin conoce mes, SKOA tin alrededor di casi 10 mil alumno ta bishita scolnan di SKOA den tur bario.

Anuesca Baly: Expo di SKOA un exito rotundo

Scolnan di SKOA ta keda categorisa pa scolnan di bario, sea ta un kleuter, basis of mavo. Durante e expo mayornan por a haya informacion di e scol y por a aplica pa nan yiu keda inscribi, sea digital of por a haci esaki via papel. Full e kantoor di SKOA ta presente tambe pa duna un man na e mayornan inscribi nan yiu cu ta bay sea prome klas of kleuter.

