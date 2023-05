Biblioteca Nacional Aruba ta ofrece un curso cortico di skirbimento creativo cu ta cuminsa na mei. Docente di curso ta autor local, sr. Vi Frank jr. E nivel ta avansa. E curso ta un biaha pa siman y lo dura 8 siman. E curso aki ta tuma lugar na biblioteca na Playa y ta pa adulto. Instruccion ta na Papiamento.

E curso aki ta diaranson mainta di 9or pa 11or, ariba e dianan; 31 di mei, 7, 14, 21 y 28 di juni y tambe 5, 12 y 19 di juli 2023. Por registra via email: [email protected] of yama na biblioteca # 528 1504. E curso ta costa 135 florin pa persona. Registracion ta cera diabierna dia 12 di mei y cupo ta limita.

Esaki ta interesante pa tur esnan cu ya caba ta gusta skirbi ficcion y ta desea di sigui siña mas y haya guia for di Vi Frank jr. Topiconan cu docente Frank ta trata ta: Dialogo, personahe, plot y conflicto, descripcion y scenario. Participantenan ta skirbi den idioma di nan escohencia y por haci esaki den cualkier genero di nan escohencia. Participantenan ta haya tarea pa traha ariba den weekend y pa practica.

Sr. Vivienno Frank jr. a publica 2 buki y actualmente ta trahando riba un di tres publicacion. ‘Damnatio ad bestias’ (2020) y tambe Outpost Alto Vista and other cosmic horrors from Aruba (2020). Tur dos buki miembronan por fia na biblioteca y nan ta obtenibel na libreria local tambe pa cumpra.