SIWA: Nos tur mester ta husto den e momento aki pa Aruba

Erik Henriquez di sindicato SIWA di Web Aruba NV den un entrevista a menciona cu e concern principal cu tin den web ta cu nos por distribui awa y coriente garantisa na hende y esei ta nos meta principal di e trahadonan y trabounan grandisimo y esfuerso grandi di trahado di operacion y paden ta haciendo.

Hendenan no por kere con nan ta trahando tres actualmente unda mester ta seis, y ta entregando tur cos pa pueblo di Aruba pa nos tin por tin awa y coriente y nos ta aprecia nan trabou.

Cu nos tin placa na grannel esei tabata e discusion y a trece esaki dilanti tur e sindicatonan cu nos tin imagina cu WEB cu hopi hende no ta compronde cu den nos e prome tres cubnan ta wordo subsidia na WEB e prome 500 KW uur tambe tin subsidionan di WEB y ELMAR y nos ta perdiendo placa pa hendenan cu no tin imaginacion y trabounan grandi di parti gerencia y trahadonan pa nos garantisa den e momento di crisis aki cu nos por distribui. Sr Henriquez a menciona nos ta para cu nos tin cu yuda y salba e pueblo claro mester ta honesto bon parti cu otro. Nos trahadonan kier salba pais Aruba y pa haci nos maximo esfuerso claro mester ta honesto y mas uni tur hende den e bolo aki nan unda un si y otro no. Awor aki no ta momento di wak e saco, y cartera ban laga esaki un banda y nos tin cu wak e pais y esei ta e bista di Sr Erik Henriquez.

Tur e mensahenan cu tabata core rond cu lo no tin awa y coriente pasobra ta bay plat, esaki ta categoricamente falso.

