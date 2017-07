SIWA: Gerencia di WEB tin un sistema dictatorial

A retira un hoben di 21 aña y SIWA ta hay’e dimas. Ta un momento bon pa gerencia trece como ehempel, educa hende, trece e mensahe pa tur hende, lo ta completamente di acuerdo cu esey. Pa caba cu bida di un hende den WEB pa semper, di e forma aki, ta un tiki dimas, segun Erik Henriquez, presidente di SIWA.

Esaki ta un abuso di poder. E ponencia di gerencia ta cu e no ta miembro di SIWA. No ta pasobra e no ta miembro di SIWA ta haci abuso di dje y tin cu keda boca cera. E abuso di poder t’ey y esey SIWA ta cualifica cu ta inaceptabel.

Ta baya pa hecho di abuso di poder. Un pregunta grandi Henriquez tin pa gerencia. Si tabata un trahado di WEB mes, lo a hacie mesun straf aki of ta un contratista.Ta descrimina tambe den WEB? Tin cu trata hende manera hende pa por bay dilanti. Esaki lo tabata e momento oportuno pa duna un bon splicacion na full e planta di WEB pa hunto bay dilanti.Tin cosnan pio cu a yega di pasa eyden y a keda man crusa. Esey so tabata por. Tempo cu nan kier a pone WEB plat, te ainda no tabata tin investigacion di esey. Dicon eseynan si tabata por. Tambe a sali den social media. Tabata tin opdracht hasta di Frank Hoevertsz pa haci un investigacion y te awe e no a pasa. Esaki si, cu ta contratista, ban bati, ban machik’e. E ora ta bisa cu no por bay e caminda aki, pasobra e ta un sistema di dictadura total di banda di gerencia. Henriquez ta para pe.

Awe tardi tin un reunion cu gerencia y lo trece e ponencia aki bek, cu esaki ta un abuso cu ta calcula cu no por tin curason den bo curpa cu ta bati.

E mucha homber aki ta un coredor di brommer na PaloMarga. E tabata trahando, ora cu un persona a puntre conta e saca e brommer na Palo Marga y el a haci e mimica cu un mashin den su man, un routerequipment. Toevalig, esun di WEB ta daña, ta esun di su cas el a bin cun’e. E tin un dominio total. Esey no ta cualifica cu loke el a haci ta bon. E medida ta esun. E mucha homber aki a bay haci mescos cu e ta sacando e brommer na e luz. Esey nan a castig’e di biaha. Imagina e inocencia di e mucha homber aki. Ora cu e mes a wak e filmacion, el a hay’e asina great, cu el a bisa pa shar’e cu su amigonan. Esey tabata su eror fatal. Henriquez a splica cu nunca por mira cu ta algo di WEB. E ta insolito pa SIWA, no por compronde te ainda kico a pasa y cu trahadonan tin cu mantene na dje, pero tin cu educa tambe. Si mester lubida e parti di educa, e ora nos ta leu for di cas.

SIWA ta bay papia cu gerencia y duna nan splicacion cu esaki ta un abuso total. Despues di esey lo mira con e cos aki ta sigui lora.