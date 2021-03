SIWA a perde caso den corte Hues a mustra cu Gobierno a actua pa bienestar general

Diaranson mainta e sentencia di e caso sumario cu sindicato S.I.W.A/VWI a entama contra Web y Gobierno pa motibo 12.6 porciento di solidaridad, Hues a mustra cu Gobierno actua pa bienester general pa cumpli cu e condicionnan cu a firma cu Hulanda pa haña prestamo pa yuda den e pandemia di covid. Tambe huez a mustra cu Web ta un compania estatal y no ta uno priva. Hues a mustra bon cla cu e manera cu gobierno a tuma decision no ta pa loco ni tampoco cu mayan Gobierno por yega haci kico e kier e manera e sindicato nan a trece dilanti, cu e sentencia aki lage ta cla pa tur cu ta traha den e NV di gobierno cu ta pueblo ta doño y Gobierno tin cu maneha e compania nan aki anto si awe tin un crisis mundial tur e NV di gobierno tin y ta e prome nan yama pa yuda esnan cu a perde trabou of a bay atras spera cu e sentencia aki tur hende compronde cu hues ta mustra cu pa haña placa for di Hulanda e condicion ta entrega pa yuda esun cu a perde su entrada .

