Situacion tenso diabierna mainta na Calloway: Trahadonan ta exigi pago di Bonus

Desde diahuebs caba tabata tin rumornan cu trahadornan lo pone paro na trabao na Calloway pa motibo cu no a yega na un acuerdo pa pago di nan bonus di fin di aña. Rudy Geerman di sindicato FTA ta splica cu e compania sa for di cumisamento di aña cu tin cu paga esaki na December. Diabierna mainta empleadonan a blokia tur entrada di Calloway cu nan auto y bin cu accion pa nan derecho.

“Nos sa cu nos ta pasando den un situacion dificil y no solamente Aruba pero henter mundo tin e dificil, pero sabiendo di antemano cu bo tin bonus pa paga, no ta purba genera poco poco of pone placa un banda pa pag’e. Bo ta lag’e te na ultimo momento pa dicidi cu no lo pag’e,” sr. Geerman ta splica.

E trahadornan na dos occasion caba kier a pone paro na trabao, nan a keda cu hopi pasenshi pasobra tabata tin diferente dialogo cu entre otro mediador di gobierno. Na dos ocasion a sinta na mesa pero sin por a yega na un acuerdo. E ultimo proposicion, caminda cu e trahadornan tin derecho riba 100%, e trahadornan a accepta tog 60% anto entrega e 40% mirando e situacion cu nos ta aden. E compania tambe a manda hopi hende cas y tin solamente un grupo chikito so trahando cu un cantidad di trabao grandi pa haci. “Apesar di esey, e trahadornan a bay di acuerdo pa entrega 40%, den ultimo reunion gerencia tabata tin curashi di bin cu proposicion caminda ta bisa cu e ta paga 30% awor y 30% na januari sin menciona fecha,” segun sr. Geerman.

