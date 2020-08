Situacion ta alarmante na GNC, no tin mucho personal pa e capacidad di detenidonan

Diasabra mainta personanan di GNC hunto cu sindicato STA a pone trabou abou un rato unda e shopsteward a sali pa duna un splicacion di e disgusto cu nan ta pasando. Tin diferente situacion ta pasando Roberto Williams a duna di conoce. Un di e prome nan ta cu tin poco personal, no tin e capacidad pa handel e cantidad di detenido cu tin cera, dadomomento tin hopi hende ta trahando casi tur dia 16 ora y tin un ziekmelding hopi halto debi cu e presion ta hopi debi na e trabou.

Un di e sucedidonan cu ta preocupante ta cu tres persona cu arma blanco a drenta na e centro di cuido na Dakota y a bin purba na saca nan hende bek y e seguridad ta hopi abou no tin nada pa defende nos mes, e luga ta den construccion ainda. Keto bay nos tin hende cu ta bin for di KIA y for di KPA ora cu detenenan. Nos no tin problema di tumanan pasobra ta nos trabou nos ta haci y ta hendenan cu no por ta riba caya principalmente esnan di KIA y nos tin un problema, nos no tin e capacidad pa keda tumanan, pasobra no tin hende pa controla constantemente. Nos ta cuidando e personanan mihor cu por sr Roberto Williams a duna di conoce pero debi cu frontera ta cera y e luga ta keda aglomera cu mucho mas hende no por sigui asina, nos mester un solucion cu e parti aki. A bin un maneho di overtime cu por torah solamente 40 ora y e resto ta timeback, pero nos ta haya cu nos cu a sigui traha den e tempo di covid y nos sa cu e situacion no ta mucho bon pero pa nos cu ta e frontliners si bo kier nos traha extra pa yuda e dienst no ta problema pero sikiera pone e overtime na un horario mihor pasobra 40 ora den dos pa tres overtime cu ba torah ba yega e limite y e timeback tin un problema, pasobra ora cu e dienst tin personal suficiente e ora bo ta haya esaki bek, pero no tin personal y nos personal no lo haya esaki.

Un di e problemanan cu tin actual na Guarda nos Costa ta, esnan cu ta sali for di KIA cu bin cu bin na GNC nan tin e mentalidad di KIA, y full otro di e mentalidad di e hendenan cu nos tin cera, y e hendenan di KIA ta wak nos personal sin arma y menos material y nan ta halsa cu nos y tin colega cu te hasta a haya menasa ora nos haci algo cu nan no gusta pero ta e trabou nos tin cu haci. Personal di GNC ta pidi pa esnan indocumenta cu ta den KIA cu tin cu sali pa wantanan te ora cu haya solucion cu haya vuelo pa sacanan di biaha, pasobra ta yega un memento cu mayoria di detenidonan cu nos tin na GNC ta bay bira di KIA y nos lo confronta un problema.

