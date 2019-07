Situacion RWZI ta un preocupacion di Gobierno pa basta tempo pa cual trabounan serio ta tumando luga pa yega na solucion

Recientemente a tuma nota di preocupacionnan cu tin pa e situacion di Aruba su planta di Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), particularmente e planta n Bubali (Bubali Plas). Primeramente mester pone enfasis riba e hecho cu e situacion ta uno cu ta un preocupacion di Gobierno ya pa basta tempo, pa cual e tin Gobierno so atencion y trabou serio tumando luga pa yega na un solucion.

Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente Otmar Oduber ta splica di e trabounan cu ta tumando luga.

Ya desde April 2018, riba peticion di Gobierno, TNO y DOW a prepara un raport riba e situacion di nos RWZI. A base di e raport aki, a haci e peticion pa inicia cu exploracion di posibilidadnan di con lo por privatisa cierto trabounan cu ta tuma luga, cu ta cay bou di DOW y specificamente RWZI, tambe specificamente con lo atende cu e ‘sludge’ y con lo por independisa e parti d RWZI for di DOW. Pa por crea fuentenan di entrada y haya fondo necesario pa maneha e planta aki cu ta den un situacion bastante deplorabel.

Minister Oduber a sigui splica cu conhuntamente cu DOW y TNO a bay e tempo ey Conseho di Minister y a duna presentacionnan di diferente trabou ricibi. Na luna di augustus 2018 a bay Parlamento, unda cu e prome reunionnan a tuma luga cu e commision permanente pa loke ta trata e aspecto di infrastructura y economia. Den e reunion aki a splica e dificultadnan cu tin, mustrando e transparencia grandi pa un situacion serio. E plantanan en cuestion ta riba 45 aña bieu y ta uza sistemanan sumamente anticua. Adicionalmente, e presion cu ta wordo crea door di e desaroyo hotelero/turistico den e area, ta pone cu e planta di RWZI na Bubali tin e presion di mas grandi compara cu e otro dos plantanan (Parkietenbos y Zeewijk).

Den e cuadro di e buskeda pa solucion pa e problema aki, a acerca dos di e usuarionan di e producto, esta Divi y Tierra del Sol, pa cual Divi a facilita Gobierno door di retene un di e problemanan mas grandi cu tin cual ta e muraya den cual e facilidad ta aden pa evita cu e por bira un problema cu por escala rapidamente. Ya caba e trabounan lo cuminsa den e simannan nos dilanti, y inversionnan cu ta wordo haci pa loke ta e procesamento pa por drecha e calidad di awa cu ta sali for di e sitio aki.

Inversionnan pa por coregi e situacion ta core riba 16 miyon florin cual ta un suma cu Gobierno no tin, sinembargo no a para keto y ta busca partner y stakeholders pa contribui den esaki. DOW aworaki ta on ‘top of it’ pa por atende cu e situacion aki cu lo por sali for di man si no atende cu ne. Pa conclui Minister Oduber a enfatisa cu netamente door cu Gobierno ta consciente di e realidad di e situacion tur e pasonan cu a tuma pa yega na e raportnan y tambe despues di esaki, ta pa pone atencion riba e preocupacion grandi cu tin. Pa es motibo un di e opcionnan ta pa independisa e parti di RWZI for di DOW, actornan cu mas pone presion riba e sistema manera hotelnan den e area, lo por contribui na e mantencion di esaki a traves di cierto tarifa.

