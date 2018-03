Situacion na Serlimar ta keda delicado

Caso di Serlimar lo ta den un situacion delicado cu no ta di awo sino di ora a wordo anuncia cu servicio di recogemento sushi mester wordo paga. Presidente di STA, Sr. Diego de Cuba ta splica.

Hopi hende no kier a paga servicio di Serlimar caminda cu lider di FTA, Sr. Rudy Geerman a vocifera pa pueblo no paga y esaki no lo tabata un bon idea pasobra e lo trece un efecto hopi grandi den e comunidad unda cu mayoria di hende lo a dicidi pa no paga. Sr. de Cuba a vocifera pa hendenan bay paga. Si bo no paga pa coriente, p.e., nan ta cort’e. Esey ta loke mester haci cu Serlimar.

STA ta di acuerdo cu Sr. Geerman di FTA cu mester socialisa e tarifa, e ‘kinderziektenan’ por wordo verreken. E consecuencia ta cu Serlimar ta sangrando profundamente. Ta keda na cada ken si nan kier pa paga si of no.

Pero no por kita e hecho cu e minister anterior, Benny Sevinger a echa baina grandi, a causa problemanan grandi, casi irreparabel, cu e gobierno actual tin di wak cone ta haci cu e situacion aki. Tempo di Benny Sevinger, el a hinca 52 ploeg di 3 hende den Serlimar. E core business di Serlimar ta pa recoge sushi y procesa esaki.

Pero a bin cu 52 ploeg di 3 hende ta 156 hende y e peso ariba e presupuesto di Serlimar tabata un sla formal y te awe, ainda nan ta sinti’e. STA ta contento cu hende ta haya trabao, pero asina ta drecha un cos aki y daƱa e otro banda. STA ta di opinion cu gobierno mester bin cu’n departamento separa pa e cos akinan. Si ta pa Sr. de Cuba, e bira un appendix di DOW, y lag’e bin manera e tabata antes, TAV (Tijdelijk Arbeids Voorziening). Mester bay pensa den e direccion ey, sino ta bay manca Serlimar y esey ta loke a pasa ultimamente, unda cu peticion ta bay pa gobierno, pa e presupuesto por wordo balansa, pero e ta bay costa 28 miyon. Aparte di esey, tur e placa cu ta ariba caya cu mester bay wordo cobra. Y pa traha ley y pasa nan den Staten y pa nan no wordo ehecuta, esaki ta tanto bal.

Tambe nan a papia ariba e bevordering di empleadoann di Serlimar. Un cantidad considerabel. E situacion caminda cu dos empleado cu a wordo kita for di trabao, a bin traha bek den Serlimar, e Management Team actual a haya cu un di nan a wordo persigui politicamente door di e Minister anterior.

Hende grandi mester por diferencia entre e bon y e malo. Y e investigacion ta canando su caminda. STA ta sostene su miembronan y e trahadonan di Serlimar totalmente, y nan ta hinca den e werkgroep conhuntamente cu tur e otro hendenan cu ta studiando e situacion na Parkietenbos y e consehonan cu a wordo duna nan minister y e direccion den cual lo mester bay. Den un periodo relativamente cortico, a corto y largo plaso, pa soluciona e problema di desperdicio na Aruba.

