Durante un entrevista cu Edsel Figaroa di sindicato TOPA a duna un splicacion cu foi comienso di e caso di Tuberculosis a manda diferente carta pa e minister huridico di e trahador y te awe no a haya contesta di e minister di husticia, mientras tabatin jen di procedura cu a tuma luga y con pa atende cu e presonan y trahador, usando e parti protocol di higiena. Den tur esaki a resulta cu algo a bay fout y tin trahador a keda contamina, e fastioso di e asunto aki ta cu si un persona keda contamina bo no ta haye awe pa algun dia, e malesa aki ta tuma su dia di un luna of mas, mientras tanto e persona cu ta contamina ta na cas cerca di su famia y esaki tin parti cu por bay mas leu.

Edsel Figaroa di sindicato TOPA a bisa esaki te puntonan cu kier sinta cu minister prome cu esaki bay mas leu y wak kico por wordo haci. Loke tin di bisa cu tin testnan a keda haci na pia di trabou pero tin trahador a bay riba nan mes haci test y eynan a bin haya resultado di hendenan cu a keda contamina. No por bisa si e accion pa evita esaki plama a faya of un trahador por a faya loke si a keda constata cu e personal di KIA a keda contagia y tin cu tuma accion lihe, loke te situacion di e luga mes ta hopi malo, e situacion ta hopi deplorabel ta compronde e trahadornan disgusto y na diferente ocasion e presidente saliente a bisa cu mester drecha e edificio of traha un nobo.

Ultimo a pidi reunion cu e mandatario pa loke te situacion, pero no ta nos ta dicidi pa cu e trabounan, pero loke nos miembronan pidi nos y bisa ta basta y awor nos ta sali y di biaha nos t’ey pa para tras di e trahadornan.