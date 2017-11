Situacion na hospital a normalisa

Diabierna mainta trempan trahadonan di Hospital y otro seccionnan a keda saca for di e edificio despues di un fuel spill. Esaki ta ora cu un tanki di diesel conecta cu tubonan pa e generator lo a bay over na e parti patras di e edificio hasta bay den e kamber di coriente y pone peliger pa e trahadonan segun Sr. Ezzard Cillie, director di Hospital.

E circunstancianan ta concerni e pueblo di Aruba en general, y tur cu di un manera of otro ta liga na Hospital, como un centro di cuido, di hospital. Ta cosnan cu normalmente bo no ta conta cu nan, pero unabes cu e sosode, mester actua conforme esey y dia e gewoon cuminsa hopi straño. Na momento cu directiva di Hospital a wordo avisa cu tin un holo fuerte di fuel riba e afdelingennan y mas y mas esey a keda insisti. Pa ora cu nan a bay wak, nan a bin realisa cu den e generatorroom tabata tin un ‘overflow’ di fuel for di e generator, for di cual masha hopi fuel a plama den full e edificio. Ta papia aki di e parti di generatorroom, e parti tecnico di dje. Esey no ta un bon señal. Ora cu e tipo di fuel ey plama, e tin cu haber cu gasnan cu ta hopi inflamabel, e tin di haber cu gasnan cu ta afecta bo rosea, afecta bo wowonan y a cuminsa sinti e efectonan den hospital, primordialmente a cuminsa haya keho di pashentnan. Y na e momento ey, no tabata sa ainda, a bay busca pafo di hospital y a bin haya sa kico a pasa.

E ta un accidente cu por pasa, pero nan no a conta cu esey lo pasa. Hecho ta cu el a sosode. E prome stap cu mester a tuma, tabata pa evacua of pone e pashentnan fuera di peliger. Esey ta bay over di evacua pa un otro caminda, sacanan for di hospital, incluyendo empleadonan. Naturalmetne hospital tin e obligacion, ora algo asina pasa, cu ta un calamidad di riba tereno local, dus no ta cuestion asunto di hospital, pero ta asunto full Aruba, el a bira. Asina serio e situacion ta. Bisando esey, obligacion di director, Sr. Cillie ta di informa tur esunnan encarga, ta papia di e Comision di Calamidad local, Direkite Volksgezondheid cu ta tene toezicht ariba salud di e comunidad Arubiano, ta papia na e mes momento cu otro hendenan, di brandweer cu ta esunnan cu mester yuda den e situacion aki. E ta un cadena masha largo di stakeholders, cu nan ta conta cu nan ayudo, pa nan yudanan y guianan pa pasa door di e proceso.

Mas aleu, Sr. Cillie a sigui bisa, cu nan tin hendenan riba ICU, cu mester a wordo evacua, ya cu nan tabata tin molester di halamento di rosea, y di nan wowonan, pa motibo di e fuel cu ta pasa door di e plafond, etc. E director a haya yamada, puntrando e si e situacion na hospital tabata un welga, cual e director ta bisa, miho un welga y no e situacion aki.

Tur hende, tur pashent, a wordo poni den siguridad. Director di Hospital ta spera cu e situacion ta pa un tempo cortico, y ta tumando e medidanan necesario hunto cu e brandweer. Nan ta tumando tur e medida pa haci e luga full limpi y haci’e sigur di tur loke a plama eynan.

Tambe a tuma un medida di urgencia, caminda mester a paga e coriente, pa motibo di e humedad y e fuel, unda cu el a plama, e por trigger masha facil un explosion. Un explosion cu aparentemente lo tin solamente cu ta haya den luganan manera WEB of Valero, asina grandi y grave e sitaucion ta. E impacto di e situacion ta grandi, motibo pa lo sucedido ainda no ta conoci y ta algo cu mester wordo investiga.

Ta buscando tur stakeholders, pa cada ken tuma nan responsabilidad den esaki y hunto wak kico mester haci. Den mainta a logra di tene e dañonan limita, pero pa hospital esaki ta un stap hopi grandi. Mester a cera tur camber di operacion, tin dos camber di urgencia pafo di hospital,cu nan por uza como tal, por si acaso mester opera un hende di urgencia. Si bo mester opera, no ta cuestion cu si ta opera si of no, e ta un cuestion di mester. Pashentnan cu ta depende di un cuido intensivo, na un otro luga, cu medidanan provisional, pa nan zorg pa e situacion aki no costa bida di niun hende. Aworaki, nan ta asina leu cu nan tin tur hende sigura. Tin brandweer, tin e hendenan cu ta haci limpiesa general, tin tambe Imsan ta un ‘stand-bye’ pa yuda. E parti di radiologia no pro ni haci uzo di dje, paso e fuel ta cu ta sali di eynan no ta bon pa pashent ni pa e trahado, mester elimina tur esey, prome cu ta safe pa haci esey. Den esey, Imsan ta yudando Hospital pa yuda carga e peso. Marinierskazerne tambe tabata ariba un stand- bye, cu si e bira mas drastico, pa nan yuda den caso di un emergencia drastico. E situacion ta algo cu hospital so no por handle, y ta tumando tur precaucion pa e pashentnan ta sigur den hospital y hospital ta bezig pa purba, pa soluciona e problema.

Despues di un pa dos hora, cosnan a normalisa, segun Sr. Cillie, pero ainda mester investiga kico a pasa y kico a trigger e situacion aki. Hospital ta bou di construccion y cosnan asina por sosode, pero ainda no sa kico precisamente a sosode. Dus motibo pa cual tabata tin un ‘derame’ di fuel, no ta conoci, segun Sr. Cillie.

E derame tabata den e parti nobo di hospital, caminda cu construccionnan ta tumando luga. Pero si a tuma tur medida di precaucion y hospital pa es motibo ey a elimina e bishita di merdia, pa tin menos fluho di hende na hospital, y e tur afspraak a keda cancela, pa asina por sigura cu tur pashent y tur trahado ta safe, segun director di Hospital, Sr. Ezzard Cillie.

Por ultimo, Sr. Ezzard Cillie, director di Hospital a informa cu tur cos ta normal bek na hospital y cu bishita di anochi ta sigui normal.