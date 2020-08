Situacion laboral ta keda uno preocupante den e temporada di crisis aki

Sr Anselmo Pontilius cu ta e mediador a duna di conoce cu na Maart na momento cu a cera operacion practicamente pa tur tipo di negoshi e impacto tabata dramatico logico y un cantidad di compania cu ta depende di nan entrada cu tin cu drenta tur luna y esaki a afecta un cantidad di compania y trahador. Bo a haya e parti di e prome siman e compania a scoge pa paga 0 salario na e trahadornan y esaki ta un problema cu a wordo resolvi ora a haya subsidio di salario y e trahado a haya 60% of algun compania a paga algo extra y esaki a alivia parcialmente. Un trahado cu 60% di entrada pa luna largo ta hay’e den problema cu su obligacion financiero esnan cu tin hipoteca, prestamo nan y e gasto mensual di utilidad cu mester paga tur luna y e parti aki ta serio y no tin indicacion cu den comercio particularmente turismo lo aumenta manera nos a conoce. Pa colmo e cantidad di cifra di covid a bolbe aumenta y esaki tin su efecto sigur y nos sa cu den industria di turismo e no ta canando di loke nos ta desea pero den un tempo cortico lo haya e cambio cu ta desea. Sr Anselmo a menciona e cifra cu Ahata a pronostico na December ta calcula un 40% cu ta bon den un crisis manera esaki, e pregunta logico ta con empresanan cu no ta hotel casino, y tambe restaurant y otro negoshi cu ta depende exclusivomente di turismo con nan ta bay sobrevivi cu na trahadornan y nos sa cu e no ta facil. Algun compania a informa caba cu si nan no haya un apertura pa reduci personal eventualmente nan lo tin cu cera porta y den mi opinion esaki ta un debate pa tanto e dunado di trabou, sindicato y gobierno bay bek mesa y mira con ta bay atende caso pa caso, pasobra tin empresanan cu no ta haya entrada ya pa lunanan largo, con leu su resistencia lo ta pa tene tanto trahado den servicio. Nos sa di algun compania cu a declara bancarota, un casino mes aunke cu hues no a declara e kiebro bo tin mas di 60 trahado a perde trabou y ta conta algun restaurant y club nocturno cu publicamente a anuncia nan ciere.

Di awor aki pa december con nos ta bay atende cu esakinan y ki alternativa tin.

Particularmente si no tin fondo pa esnan cu ta depende di 950 florin na fase cu ta hendenan sin trabou y esnan cu tin 60% di nan salario y tin un cantidad di compania cu si nan no haya e 60% di subsidio nan lo bay tin problema y cera nan operacion, e ta importante pa tin un acuerdo nacional local aparte di loke pais Aruba ta negoshando cu Hulanda. E ta asina necesario sr Anselmo ta menciona debi cu no tin ningun otro caminda pa hinca e gran cantidad di trahadornan cu ta kedando riba caya, sector construccion mes ta moviendo y ta spera cu por mira mas proyecto, pero den sector priva tin duda si nan a planifica awor si. Tin un crisis den mundo laboral, asina sr Anselmo mediador a menciona.

Comments

comments