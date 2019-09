Situacion financiero ta pone cu Gobierno no por cumpli integralmente cu ‘salarishuis’ di Aduana

E siman aki Ministernan Maduro y Bikker hunto cu Departamento Huridico y Departamento di Recurso Humano a reuni cu Sindicato di Aduana SADA pa asina splica nan riba e ultimo consehonan y solucion cu tin riba mesa pa locual ta trata e implementacion di e Convenio pa un ‘salarishuis’ nobo cu SADA a firma cu ex Minister di Finanzas Bermudez na juli 2017 net promer cu eleccion. E Convenio e tempo ey a wordo firma, pero e trabounan mes pa implementa esaki no a wordo haci.

GOBIERNO NOBO A HACI E TRABOU

Ta na entrada di e Gobierno di Gabinete Wever-Croes, Minister Ruiz-Maduro a percura pa e trabounan wordo haci den cual a manda e decreto gubernamental pa conseho na Raad van Advies y a cuminsa prepara e decretonan individual pa asina brinda e Aduaneronan un salario mas halto y un liña di carera mas cortico.

CONSEHO NEGATIVO

Raad van Advies den su conseho a pidi Gobierno pa evalua e decicion ya cu locual a wordo conveni ta brinda beneficionan grandi cu otro empleado publico no tin y por trece un situacion desigual den e aparato gubernamental y tambe crea un precedencia cu lo por bay trece cune gastonan hopi halto di personal pa Gobierno di Aruba. Teniendo na cuenta e conseho negativo aki di Raad van Advies, Gobierno a manda pidi conseho na Departamento di Recurso Humano y Departamento Huridico riba e precedencia cu e implementacion di e Convenio por trece cune y tambe a pidi Departamento di Finanzas pa cuantifica e posibel gasto di personal aki una vez e presedencia presenta. Tur instancia a mustra nan preocupacion cu e implementacion integral di e convenio lo trece precedencia cune na unda cu otro empleadonan di Gobierno tambe lo por pidi pa e beneficionan aki a base di e principio di igualdad, y e ora e gastonan di personal pa Gobierno lo por core den un extra 60 miyon pa aña, locual bou di e situacion financiero precario ta bira inpagabel. Mester remarca cu Gobierno tin indicacion cu ya caba otro departamentonan kier pidi e mesun beneficionan aki, indicando cu e concretisacion di e presendencia crea ta real.

TIN CU TENE CUENTA CU E SITUACION FINANCIERO PRECARIO Y CU E PROTOCOL SERA CU HULANDA

Mirando e hecho cu e situacion financiero di Gobierno ta precario y cu Gobierno a sera un protocol na november 2018 den cual tin cu contene y baha gasto di personal, no ta prudente ni responsabel pa cumpli cabalmente cu e Convenio y core e risico di bay subi e gastonan di personal grandemente. Ehecucion di e Convenio sin mas lo hiba Pais Aruba den extra gasto di personal y riba dje no lo por cumpli cu e norma pa gasto di personal manera acorda den e Protocol firma cu Hulanda, cu tur e consecuencianan grave cu esaki por trece cune pa full Pais Aruba.

ADUANA NO TA KEDA MAN BASHI

Sinembargo Gobierno no a laga e Aduaneronan cu man bashi y pesey a splica e Sindicato SADA den presencia di Mediador di Gobierno, cu Gobierno ta percura pa cumpli cu un parti di e convenio door di brinda un subida di 175 florin den salario y banda di esaki ta ofrece un liña di carera mas cortico. Minister di Finansas a splica cu locual tabata realmente excesivo den e convenant, Gobierno no por cumpli cun’e. Ta trata di dos punto, cu ta regarda un grupo relativamente chikito di Aduanero. Tur otro deseo Gobierno a purba pa cumpli cune na un manera responsabel. Pues no ta asina cu e Aduanero ta keda man bashi, ya cu tur hende ta bay dilanti cu 175 florin y ta haya e beneficio di un liña di carera mas cortico.

WELGA NO POR PERHUDICA ECONOMIA

Gobierno a tuma nota di e intencion di SADA y e empleadonan di Aduana pa bai welga debi cu Gobierno no por cumpli integralmente cu e Convenio. Apesar cu Gobierno ta respeta derecho di sindicato y empleado pa manifesta, Gobierno tin e responsabilidad pa percura cu e derecho aki, no ta perhudica e economia di nos Pais. Pa e motibo aki Gobierno lo tuma pasonan pa percura pa e servicio di Aduana na comunidad, por sigi sin interupcion sin perhudica economia di Aruba.

