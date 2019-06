Situacion financiero precario ta afecta pensionadonan cu tin 6 aña sin haya ahustacion

Na 2017 OPPA a reuni cu diferente partidonan politico y nan a prepara un documento unda cu ta bisa cu tur e puntonan di atencion y preocupacion cu OPPA tin. Tur partido politico a priminti cu nan lo atende cu e asunto aki. Sr. Ivo Valdez, di OPPA ta amplia.

Ta prome biaha cu tin un gobierno di coalicion despues di hopi tempo, a spera cu nan lo atende cu e asunto na diferente manera. Ora cu tin un gobierno forma pa un solo partido, tin dificultad pa logra puntonan di atencion como gruponan di interes cu ta trece dilanti.

Pero a bin mas belasting ariba productonan cu bo tin cu cumpra y e pensionadonan, te hasta esunnan di APFA, cu ta cay bou di APFA y APC. Pensionadonan cu ta cay bou di APFA for di 2013 no conoce ahustacion mas di nan pension.

Esey ta pone cu e pensionadonan ta bay drasticamente atras debi cu tur dia cu cualke cos cu cumpra, tin un aumento di prijs, di e producto. Te hasta fruta ta barbaramente caro. Mesun cos ta conta pa berdura.

Supuestamente gobierno a bisa cu e productonan aki no ta paga impuesto, dicon e fruta y berduranan ta bin cu e prijsnan ta asina caro. Y keto bay pensionadonan ta keda bay atras den entrada.

Kico cu wordo cumpra, ta birando caro, te hasta pisca su prijs a subi. Y ta e pueblo ta paga pa e mal maneho cu e politiconan a hiba durante aña. E pueblo mester bira consciente y stop di polarisa. Mester stop e hecho cu e partidonan politico ta traha pa 4 aña, e mester ta pa a termino largo.

Mester drecha e situacion di e pais Aruba y mester stop di keda wak atras, hende cu ta keda wak atras ta keda cana y trompica. Tambe mester stop di bin cu cada biaha ripiti e mesun cos cada biaha. E pueblo no a vota pa esey, pueblo a vota pa trece un cambio berdadero. Pa cada persona ariba Aruba y no pa un grupo selectivo.

Pa loke ta e asunto di spaar, hasta esaki ta trece problema na Aruba, segun Sr. Valdez, hasta esunnan cu tabata tin e manera di spaar, ta mira con e placa ta cabando. Esaki door di e poco interest cu ta haya ariba dje door di e situacion financiero precario di e pais.

OPPA tin un documento traha pa locual ta trata di con nan kier wak e conseho pa nan grandinan, e ‘Ouderenraad’ y un consehero di gobierno a keda di tuma contacto cu OPPA pa sinta na mesa pa cuminsa traha ariba e ‘Ouderenraad’. Tabata palabranan di Sr. Ivo Valdez, di OPPA.

