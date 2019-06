Situacion financiero dificil ta pone cu tin poco espacio pa indexering

Pa varios siman caba Minister di Finanzas ta trahando ariba e tema di indexering. Tur partido envolvi a bay di acuerdo cu no ta bay discuti e tema aki den prensa. Sra. mr. Xiomara Ruiz- Maduro ta amplia mas ariba esaki.

ESFUERSO GRANDI PA POR CUMPLI CU OBLIGACIONNAN FINANCIERO

E mandatario a cuminsa na bisa cu nan ta compronde e obligacion di e doño di trabou tin cu su trahadonan, e ambtenaar. pero di otro banda, e dunado di trabou, gobernante di un pais, mester tene cuenta cu e situacion cu tin. Y mirando e situacion actual, gobierno ta haciendo un esfuerso grandi pa asina den un situacion financiero cu Aruba ta, sigur pa keda cumpli cu tur locual cu pueblo ta spera di servicio di gobierno, y bou di situacion financiero aki, tur locual cu a bin extra, e pesonan cu a bin extra, esey ta trece cun’e cu e espacio no t’ey aworaki. E espacio mester wordo crea. Esey ta e reunionnan cu ta wordo hiba na e momentonan aki.

E mandatario lo tene un reunion cu e sindicatonan, tur situacion a wordo brinda, ariba tur preguntanan cu tabata tin, e mandatario a contesta sindicato.

E reunionnan ta bayendo den bon ambiente, e sindicato a haya e splicacion necesario. Awo nan ta bayendo bek na nan miembronan, pa despues bin duna nan informacion.

Pues, a opta pa no bay den prensa pa hiba e discusion den prensa, ya cu e t aun discusion na mesa. Y ora cu tin resultado concreto, e ora e prome hendenan cu tin cu haya ta e miembronan via nan sindicato.

BAHA GASTO

E mandatario a enfatisa cu como gobierno e ta dunado di trabou, pero di otro banda ta gobernando full un pais. E pais no ta solamente e empleadonan publico, tin esunnan priva tambe. Ta full un pais cu mester tene cuenta cun’e, sigur di e parti financiero, ta bin cosnan extra ariba dje. P.e. tin un pais, pero mester tene cuenta tambe cu ta dentro di un Reino Hulandes, di cual tin protocolnan firma, cu ta trece cierto presionnan tambe ariba e parti financiero. Mas ainda, ti tambe e parti internacional, e parti di inversionistanan, cu tin cu sigura cierto cifranan, cierto accionnan cu ta wordo haci pa por drecha e situacion financiero cu ta cosnan cu ta limita e espacio financiero cu tin. Mas cu claro, tur cos tin cu wordo poni den balansa. E espacio financiero ta birando mas chikito, no solamente chikito di nos cada un, pero tambe e cartera grandi financiero, di pais Aruba, mirando cu ta bin e pago di proyectonan di PPP.

REDUCI GASTONAN DI PERSONAL

Pa prome biaha tin plannan pa reduci e gastonan di personal. E ora ta keda cu’n ‘habri’, un maximo cu por yega na gasto di personal den un aña. Y riba dje, cu si bin gastonan extra den personal, p.e. door di overtime, door di situacion di Venezuela, ta hayando hopi overtime. E ora e reglanan nobo mester cubri e gastonan aki denter di e maximo cu tin di gastonan di personal. Esakinan ta otro reglanan, cual tambe a wordo splica. Antes gobierno por a djis fia un tiki mas, bay un tiki mas den ‘rood’, pa asina cumpli cu tur locual bin acerca, tur gasto cu bin extra. Of gastonan coriente cu no a logra pa tin e placa, ta bay un tiki mas den rood. Pero awo no tin e facilidad aki mas.

Mirando e hecho cu no por bay un tiki mas den rood, tin reglanan tambe di e GAP di personal; cuanto pro tin maximo na gasto di personal. Y di tres, ora di gasto extra den personal, mester busca e fondo ey den personal. Dus no por bay den otro fondo pa cubri e gastonan aki. No por kita placa destina pa inversion, y paga personal cun’e. Aki tin 3 limitacion cu ta pone e presion ariba e espacio financiero cu gobierno tin pa cumpli cu tur e obligacionnan pa cu servicio y comunidad henter. Pero tambe como dunado di trabou di sector publico.

Comments

comments