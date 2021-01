Situacion fastioso desaroyando na Parke Arikok: Trahadonan no kier entrega 40% di salario

Pa algun dia caba nos redaccion a wordo informa cu tin un situacion laboral fastioso desaroyando na Parke Nacional Arikok. Di loke nos por a compronde for di algun empleado, ayera nan a reuni cu nan sindicato [SEPPA] riba e tema di pakete cu Parke ta ofreciendo. Parke kier kita 40% di salario for di empleadonan y nan no ta di acuerdo cu esey mirando cu ya nan ta dunando hopi caba.

E empleadonan ta wordo menasa cu hues, cu si nan no tuma e pakete, Parke lo bay corte. Di awo te cu dialuna venidero e empleadonan mester tuma un decision: sea ta tuma pakete of 40%. E empleadonan ta haya cu no mester corta riba nan si no riba tur e managernan nobo cu tin, den Marketing so tin dos hende cual e empleadonan ta haya innecesario, nan no ta compronde pa kico a traspasa nan for di parke nacional arikok pa parke aruba, anto sin hinca cos bon den otro cu e situacion awe ta manera cu e ta.

E sindicato mes ta indica cu ta dificil pa haya informacion for di e gerencia actual na parke cual ta un di esunnan mas pio cu Parke a yega di haya, segun expresionnan di empleadonan.

Masnoticia a tuma contacto cu Parke pa mas informacion riba esaki, nan ta bisa nos cu manera tur compania mester a ahusta debi na impacto di Covid19, y cu nan ta den proceso di negociacion cu empleadonan actualmente. Manera cu tin informacion mas concreto, Parke a laga sa di lo elabora mas por medio di un comunicado di prensa. Masnoticia lo sigui e desaroyo aki di cerca.

Comments

comments