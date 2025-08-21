Diahuebs merdia, Prome Minister Mike Eman, acompaña pa Secretario General di Ministerio di Asuntonan General Robert Candelaria, Director di Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) Jocelyne Croes y Director di Veiligheidsdienst Aruba Juri Nicolaas, a duna un update relaciona cu e ultimo desaroyo den region.

Den noticianan internacional por a tuma nota cu Merca a manda algun barco militar pa nos region y di parti autoridad Venezolano a scucha nan reaccion relaciona cu esaki. Prome Minister ta reafirma cu e presencia di e barconan militar den nos region ta, segun Presidente Trump, pa contraaresta e traficacion di droga for di Sur America.

Prome Minister ta urgi comunidad pa keda trankil y pa no bay den speculacion y a sigura cu lo mantene pueblo informa di cualkier situacion di interes general.