Situacion di studiante na Hulanda cu no por saca nan rijbewijs na Aruba

Studiante Johs Calderon ta comparti su situacion di no por a haya su rijbewijs ora e tabatin 18 aña di edad prome cu el a bay sigui su estudio na Hulanda. Sinembargo awo cu e tin pensa di bin bek pa un tempo mas largo, el a opta pa saca su rijbewijs.

“Na Aruba no tin un infrastructura pa subi un bus facil, bushalte no ta bon drecha. Hende ta para den awa, no tin variedad di opcion manera tin na Hulanda of otro pais, cu bo tin bo bais, bus, trein cu ta laga bo na bo”, Calderon ta expresa.

Na prome instante e no a wake tabata necesario ora el a bay sigui su estudio na un edad hoben mirando e facilidad cu tin na Hulanda, pero ora a yega cu e ta cabando su scol y kier keda pa un temporada mas largo, el a opta pa saca su rijbewijs.

E ta bisa cu e ta bira un situacion fastioso awo cu e kier bin Aruba y no por keda ta dependiente di su mayornan, nan tin nan trabou y e mes tin su cosnan di haci. sr. Calderon ta comparti cu e no ta compronde di con ta haci tanto problema pa un simpel rijbewijs.

Segun sr. Calderon ta un asunto di lamenta pa motibo cu e no sa ki ora a cambia den beleid ‘unda a anuncia cu lo tin cambia pa esaki?’ E ta bisa cu e no a wak na prensa of un gobierno ta papia di e asunto aki. E ta expresa cu studiante cu ta bin Aruba no ta solamente pa ‘have fun y bay lama’ pero cu nan tambe tin nan cosnan di haci.

“Mi no sa ken ta esnan cu ta haciendo asina dificil, si ta gobierno of polis pero e ta un asunto di lamenta cu departamento di Censo ta haciendo moelijk. Mi ta compronde ley ta ley pero pa e motibo di e dificultad nan aki, tin studiante ta core sin rijbewijs”, e hoben ta bisa. Sr. Calderon ta bisa cu minister tin cu tuma control di asunto y ‘mester pone riba preto cu blanco’.

E ta comparti cu su pensamento tabata studia y bin bek aporta na su pais, el a perde su derecho di obtene su rijbewijs. Un otro punto cu el a comparti cu e no ta bay saca 4000 florin pa paga e suma na Hulanda. E ta un studiante cu tin debe y ‘no lo hinca mi curpa den un debe mas grandi’. E ta bisa cu na Hulanda no ta necesario pa saca un rijbewijs pa motibo cu tin tur e facilidadnan no manera Aruba.

