Situacion di lama di diadomingo a wordo avisa for di diabierna

Diadoming Aruba a conoce resake, cu a wordo premira for di siman pasa caba, ora cu e sistema tropical drenta Caribe, cu Aruba por sinti efecto. Sr. Rino Hermans, di Departamento di Calamidad ta splica.

Loke a calcula tabata e 5 pa 8 pia cu lo a duna henter e weekend, te cu diamars mas o menos. Pero loke a haya diadomingo tabata mas cu 8 pia. A premira cu lo bay haya efecto na Aruba, e parti Arashi te cu Punta Brabo, te cu 8 pia, cu normal ora un sistema drenta Caribe, Aruba ta haya resake, pero e tabata mas halto cu 8 pia.

E parti noord tameb a haya basta daño, y Aruba a haya e efecto noordoost, e dal na costa noord y premira cu costa, full sector hotelero, tambe lo haya e efectonan.

Rampenbureau ta mantene e costonan cuanto e ta costa Aruba. A tuma nota cu aparentemente cu e aviso no a wordo comprondi of eno a wordo lesa, pasobra cu practicamente si bo por conclui cu el a gara Aruba di sorpresa, pero toch e tabata di diabierna atardi a avisa caba, pero no tabata tin bandera, no tabata tin nada pa avisa e tursitanan cu e lama ta peligroso pa usario di lama, vooral diadomingo y dialuna un rato.

Despues di diamars, ora di haci e assesment, di daño, di kico a bay malo y drecha loke a bay malo y zorg pa e no ripiti mas.

Tin hopi cos cu no a cana bon, cuminsa na e aviso di diabierna merdia 12 or. Si a les’e of no, si a compronde si of no. tabata tin peligernan diadomingo basta bon. Tin semper muchanan cu corahe, pero peliger tin su limite. Y autoridad tin cu mantene ordo bek y por costa bida di hende.

Lo bay sinta cu departamentonan regularmente y despues cu e assesment keda cla y DOW wak su plan di accion pa recupera kico a pasa, lo sinta cu departamentonan pa mehora loke tin caba.

Por ultimo Sr. Hermans a pidi pa sigui conseho y noticia, ya cu esaki falta ainda, ya cu ainda ta biba cu e mentalidad cu nada ta pasa toch. Departamento ta purba di elimina e pensamento eroneo aki. Y ta e parti turistico ta esun mas afecta y tin consecuencianan economico tambe cu e resake a trece cun’e. Cosnan por pasa na Aruba, no manera otro parti di mundo, pero cosnan por pasa na Aruba.

