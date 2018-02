Situacion di KIA ta deplorabel

Siman pasa Fraccion di POR representa pa Marisol Lopez-tromp y Alan Howell a realisa un bishita di trabou na KIA y asina wak di cerca e situacion di nos Instituto Coreccional.

Alan Howell a duna di conoce despues di e bishita aki ta increibel pa wak den kico y con e cuidadornan di preso y henter personal di KIA ta traha aden. Di otro banda, el a bisa cu a pesar cu e lugar ta na werki pa hopi aña caba, e cuidadornan di preso ta haci nan maximo esfuerso pa bay traha cu animo y pa brinda e siguridad nesecario pa Aruba, presonan y pa nan mes eyden. “Petje af pa henter e personal di KIA”.

Parlamentario di POR a expresa cu Fraccion di POR kier pa tur empleado di KIA sa cu nan por conta cu nan sosten 100 porciento como parlamentarionan. “Nos lo keda tras di Minister di Husticia Andin Bikker y gobierno pa asina trece un mehoracion den forma di traha, pa esaki por ta na un manera mas humano.Tambe nos lo sigui e proceso anuncia pa Minister Bikker di construccion di un instituto coreccional nobo, pa esaki por tuma lugar mas lihe cu ta posibel”.

Finalisado Alan Howell a indica cu a pesar di e situacion deplorabel cu KIA ta aden, durante nan bishita por a nota si cu Minister Bikker ya a cuminsa move y a haci algun cambio pa miho. “Together we can make it better ”

