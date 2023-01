Sindicato di Polis SPA diahuebs mainta durante un conferencia di prensa Rodney como presidente a informa di nan accion siman atras unda a welga pa 1 ora na Warda di Polis Oranjestad pa mustra e desacuerdo y kier mira solucion door di e minister di husticia tocante e warda pa loke ta e situacion di mantencion di higiena schimmels.

E accion di siman atras a duna un efecto pero no a duna manera ta spera, SPA a compronde cu e alto comisario di Polis a bay cerca Minister di Husticia unda muy probablemente minister di husticia lo a informa cu por mudapero cierto budget.



Nos no a bay meeting pasobra no kier sinta y tende promesa cu no ta wordo haci, di parti sindicato di Polis kier mira solucion y mira e problema aki caba, ta enespera kico t’ey pasa.

Tin un instancia a midi e situacion di edificionan di warda di Polis y tur biaha cu a keda midi e ta negativo y erg, e schimels no ta solamente riba lesenaar, of stoel pero e ta den e muraya y plafond, Rodney a menciona cu e compania di limpiesa a haci e partinan di airco varios biaha limpi pero a haci nan best. Pa nos por yega na un warda di Playa limpi tur hende tin cu sali, materialnan di paden tambe tin cu sali haci e lugar completamente limpi y posiblemente basha cierto murayanan abou y reconstrui e lugar y asina ey esun cu bin despues por haya e edificio miho.

E situacion ta perhudicando e Cuerpo Policial tin coleganan cu ta sufri di cancer, y e colega aki a duna hopi aña su bida na Cuerpo Policial bon trahado pero pa via cu el a haya cancer cu no ta su culpa pero ta di e problemanan cu tin na warda, e tin problema na DHR pa loke ta e ziektenbeleid, cual ainda e meneer aki ta bringando pa su promocion cu merecidamente e tin cu haya, pero debi na tur e biaha cu el a keda malo y e maneho cu tin pa e ambtenaar cu keda hopi cas e no por haya esaki.