Maikel Gomes di Bureau City Inspector durante un entrevista a duna di conoce cu e dump ilegal na Moko ta conoci pa nan y nos a duna nos advies caba pa cu e tereno aki y e situacion y a papia cu e doño di e tereno debi cu e ta huur grond e ta pertenece na Land Aruba y ta cay bou DIP, pero e meneer mester a cera e entrada pero nunca esaki a pasa y sushi a yena mas. Mucho mas nos no por haci pa cu e situacion aki cu a bay foi man caba y ta birando grandi.
Esaki ta cay bou di Directie Natuur Mileu y DIP debi cu e tereno ta huur grond y esaki ta algo pasando basta aña caba y como BCI mucho mas no por haci. E tereno cu e sushinan a bira dump y te hasta candela tabatin cu ta kima e sushinan caba. DIP tin cu responde hunto cu DNM pe situacion aki.