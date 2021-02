Situacion di Cool Casino ta keda tenso y preocupante pa e trahadornan

Hose Figaroa di sindicato FTA a duna di conoce cu e reunion tocante ceramento di casino a bay bon pero bou di circunstancianan pero e situacion no ta positivo pa e trahadornan manera a papia den pasado, pero tin un casino cu tin cu desaloha e edificio unda e ta y e speransa no ta mucho grandi cu no tin continuacion di trabou pa e empleadonan. E tarea di nos como sindicato ta pa suavisa mas tanto posibel e consecuencia di esaki te na e momentonan aki e pago di salario ta continua por medio di subsidio y esaki tin cu wak con pa rek esaki lo mas tanto posibel te unda cu e trahado por keda cobra y depende kico e empresa ta bay haci. Si e empresa ta bay pidi terminacion di relacion di trabou of e empresa t’ey pidi bancarota tur cos ta depende kico lo keda haci di nan banda. Como casino nan no lo por sigui opera pasobra no lo tin un espacio como tal.

Sr Hose Figaroa a splica cu a reuni cu mediador y e operador no tin permiso y e permiso ta den man di e hotel y esei ta e caso pa tur casino na Aruba. Na momento cu sali for di e edificio automaticamente bo no tin un permiso tampoco, y pa bo sigui opera como casino nan mester haya otro hotel pa wak cual ta interesa pa aceptanan. Den e reunion cu tabatin algun dia pasa a indica cu lo explora e posibilidad pa esey y te na e momentonan aki no a tende for di banda di esnan di e casino si a logra. Pa awor aki e situacion ta cu probablemente cu e relaciona di trabou cu e trahadornan lo por wordo termina mirando cu no ta mirando un speransa pa cu un operacion di otro casino.

E situacion di crisis tambe a hunga un factor y locual a hiba e situacion awor aki ta cu e casino a crea debenan basta grandi na e empresa cu e tabata opera den e caso ta e hotel. E problema cu nos ta sinta awor aki ta cu tin chens grandi cu e compania lo keda declara bancarota y na momento cu esaki keda declara e posibilidad ta cu pa recupera placa ta bira hopi chikito si no ta imposibel hasta.

Hopi ekipo cu tin den e casino no ta di e casino mes y mayoria mashin na Aruba ta wordo gelease for di doñonan den exterior y na momento cu e situacion asina keda presenta e posibilidad pa bo gara bienes pa bo purba saca placa ta hopi chikito.

