Situacion di cacho bandona riba caya ta basta critico

En berdad polisnan ta hayando hopi keho tocante cachonan riba caya. Ainda no tin un luga pa pone e cachonan riba caya. Sr. Kenny Montero, di Bureau City Inspector cu mas detaye.

Siman pasa un reunion a tuma luga cu Minister Oduber, caminda cu a logra palabra pa wak si ta posibel cuminsa uza e Huis van Bewaring na Dakota pa cuminsa piki e cachonan y pone eynan pa 10 dia, pa nan doñonan bin buske. Si esaki no sosode, lo pone nan den adopcion, y si esaki no logra e ora lo bay over na duna e bestianan eutanasia.

Tin bisiña cu ta keha cu tin abuso di cacho ainda mal mara cu no ta haya ni awa, den e situacion aki por yama na 5829777 of bay na e website di Fnfraaruba.com unda tambe por saca potret. Bureau City Inspector lo bay na e adres unda cu ta depende di e situacion unda cu actualmente tin algun boet cu a cay caba pa cu esaki.

Tur hende mester cuminsa tuma responsabilidad riba e cuido di bestianan y city inspector ta keda atende cu e kehonan lihe cu por ta den un of dos dia, segun Sr. Kenny Montero, di Bureau City Inspector.

Comments

comments