Manera dal un pal’i awa riba nos isla y un di e areanan cu ta keda afecta den cara di nos turismo ta dilanti Riu Hotel na J.E Irausquin Blvd, e situacion di awa y e riool cu ta mustra di no ta funciona ta keda un caos.

Esaki no tabata e excepsion diasabra durante e awacero torencial unda basta awa a cay y dilanti Riu hotel tabata manera un Pool, combina cu e awa di awacero y e riool cu a bin over. Un situacion cu ta mustra cu DOW su personal no tin controla ainda kico ta e problema cu e riool aki su funcion cu no ta haci e trabou manera mester ta.

Ta lamenta cu pa hopi tempo y keto bay e sitaucion aki ta asina sin un solucion pasobra no ta ni mira trabounan ta keda haci den e area aki.