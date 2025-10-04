Tisa La Sorte cu ta CEO di AHATA durante un entrevista a duna di conoce cu nan a haya varios keho di personanan cu ta traha den area di hotel ta duna di conoce di e problema di cachonan y hasta adicto ambulante. Tin biaha tin casonan di cacho ta ataca hende y e situacion ta birando mas grandi dia pa dia y tin hopi bon esfuerso di fundacion manera di stimami sterelisami cu ta importante pa Aruba pero e problema ta keda y tin un ley di cacho y kende ta responsabel p’e handhaven pe ley di cacho y kende diariamente ta worry cu esaki y nos sa cu Polis falta di personal y tin hopi cos di haci y nos no sa kende ta encarga p’e tipo di asunto aki Tisa La Sorte a menciona.
Prome e situacion di adicto ambulante tabata hopi den Oranjestad y awor a bin den direccion di Hotel area, Eagle y bisindario, y ainda no ta tende un solucion pa cu esaki, y nan por keda hala, bo sacanan di un caminda pa otro nan ta bay otro caminda, pero ta un solucion a largo plazo mester. Pesei nos ta den combersacion cu Stichting Hunto y nos ta consideranan experto con pa soluciona e problemanan di esaki y tin un bon strategia y nos ta apoyanan pero ta spera cu pronto cu Gobierno por tin un plan integral pa por soluciona esaki y ta birando un peliger pe sector hotelero.
Semper nos ta keda habri pa dialogo cu KPA pa cu e situacion aki, pero e problema ta keda cu mester mas personal y no ta haya hende un dia pa otro.